Schlüsselübergabe Saniert: Jüdischer Friedhof an Stadtgemeinde Waidhofen/Th. übergeben

Klaus Hoffmann von der Israelitischen Kultusgemeinde Wien übergab den Schlüssel für den jüdischen Friedhof in Waidhofen an Bürgermeister Josef Ramharter, im Beisein der Nationalratsabgeordneten Martina Diesner-Wais, Hannah Lessing, Generalsekretärin des Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus, Wolfgang Sobotka, Nationalratspräsident und Vorsitzender des Kuratoriums des Fried-hofsfonds, und des Nationalratsabgeordneten Martin Litschauer. Foto: Monika Freisel

D er jüdische Friedhof in Waidhofen an der Thaya wurde Ende des 19. Jahrhunderts gegenüber dem Kommunalfriedhof errichtet. Seit 2009 steht er unter Denkmalschutz, in den Jahren 2021 bis 2022 erfolgte die Instandsetzung der verfallenen und nicht mehr öffentlich zugänglichen Anlage. Am vergangenen Freitag wurde er mit einer symbolischen Schlüsselübergabe an die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya übergeben.