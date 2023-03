Schlüsselübergabe Saniert: Jüdischer Friedhof an Stadtgemeinde Waidhofen übergeben

Klaus Hoffmann von der Israelitischen Kultusgemeinde Wien übergab den Schlüssel für den jüdischen Friedhof in Waidhofen an Bürgermeister Josef Ramharter, im Beisein der Nationalratsabgeordneten Martina Diesner-Wais, Hannah Lessing, Generalsekretärin des Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus, Wolfgang Sobotka, Nationalratspräsident und Vorsitzender des Kuratoriums des Fried-hofsfonds, und des Nationalratsabgeordneten Martin Litschauer. Foto: Monika Freisel