Aus für Sommerkino in Waidhofen/Thaya

Nach acht erfolgreichen Jahren ist das Sommerkino am Waidhofner Hauptplatz Geschichte. Am vergangenen Wochenende gab der Verein „Kino am Hauptplatz“ über Facebook bekannt, dass er seine Vereinstätigkeit einstellen wird.

Laut Obmann Christoph Mayer waren mehrere Faktoren ausschlaggebend für die Entscheidung, einen Schlusstrich zu ziehen. „Der heurige Sommer ist, was freie Termine anbelangt, schwierig. Alle Juli-Wochenenden sind mit anderen Veranstaltungen belegt. Wir wollen keine Konkurrenzsituation schaffen, in der sich Veranstalter gegenseitig kannibalisieren und am Ende jeder draufzahlt. Auch die Auswahl der Filme ist durch die Corona-Pandemie und die dadurch erschwerten Dreharbeiten eingeschränkt“, fasst Mayer die Situation zusammen. Auch die Anforderungen an die Technik würden immer höher.

Ein Ausweichen auf den August war für den Verein keine Option. „Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass Termine im Juli besser beim Publikum ankommen. Im August sind die Abende oft schon recht kühl, das wirkt sich negativ auf den Besuch aus“, erklärt Mayer. Die Veranstaltungen seien ausgeglichen budgetiert, große Reserven für Verluste gäbe es nicht, man könne sich daher das Risiko, durch suboptimale Termine ein Minus zu machen, nicht leisten.

Auch organisatorisch wäre eine solche Umstellung nicht zu stemmen gewesen. Eine Pause mit einem Comeback im nächsten Jahr kam für Mayer und sein Team ebenfalls nicht in Frage. „Ich halte von solchen Pausen nichts. Man verliert den Anschluss an die Leute und holt sie nicht einfach wieder zurück. Daher ist mir ein sauberer Schlussstrich lieber“, betont Mayer.

Konkrete Schuldzuweisungen wegen der Terminmisere will er keine machen. Die Kommunikation zwischen den betroffenen Parteien sei jedenfalls nicht optimal verlaufen. „Da nehmen wir uns selber nicht aus“, räumt Mayer ein.

