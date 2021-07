Los ging es am Freitag mit einem „Warming Up“ im Gasthaus Trefanitz. Am Samstag boten regionale Produzenten ihre Produkte an, die Blasmusik Thaya gab am Kirchenplatz ein Platzkonzert. Abends klang der Tag beim Sommerkino im Landgasthof Haidl aus. Am gleichen Ort wurde am Sonntag zum Frühschoppen geladen.

Bürgermeister Eduard Köck begrüßte unter anderem die Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais unter den Gästen. Auch der Leiter des Nahversorgermarkts, Othmar Josef, stattete dem kleinen, aber feinen Markt einen Besuch ab.