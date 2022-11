Flohmarkt für Tierfreunde in Gastern

Einen Advent-Schnäppchenmarkt veranstaltet das Tierheim Schlosser am Samstag, 19. und Sonntag, 20. November, jeweils ab 14 Uhr. „In unserer Kaffeestube gibt es selbst gemachten Kuchen und das beliebte Zimt-Gulasch kann auch verkostet werden“, weist Erwin Schlosser auf kulinarische Schmankerl beim Schnäppchenmarkt hin.

Das Flohmarkt-Angebot reicht von Kinderbekleidung über Schuhe bis hin zu Küchenartikeln, Ziergegenständen und vielen Raritäten.

Derzeit beherbergt das Tierheim Schlosser 16 Hunde (darunter mehrere Welpen) und rund 30 Katzen, Tendenz steigend. „Es stehen auch schon einige Tiere auf der Warteliste. Die Besitzer klagen über steigende Futterkosten und dass sie sich die Tiere nicht mehr leisten können“, erzählt Schlosser, der selbst mit den hohen Futterkosten zu kämpfen hat und sich besonders über Spenden wie Nassfutter für Katzen und Reinigungsmittel freuen würde.

Wer mit einem Hund des Tierheimes spazieren gehen möchte, kann dies am Sonntag oder wochentags nach telefonischer Anmeldung unter 0664/9221745 tun. Einen Appell hat Schlosser noch an alle Tierfreunde: „Tiere sind kein Weihnachtsgeschenk. Von mir bekommt niemand einen Hund oder eine Katze, mit der er jemanden am Heiligen Abend überraschen möchte!“

