In Rekordzeit stellte die Firma Metalltechnik Kainz (MTK) eine neue Produktionshalle auf die Beine. Nur rund ein Quartal von der Entscheidung zum Bau bis zum Einzug und zur Aufnahme der Produktion nahm das Vorhaben in Anspruch.

Grund für den rasch nötigen Ausbau des Betriebsstandortes waren Aufträge aus der Pharmaindustrie für Bauteile, welche zur Herstellung von Corona-Impfstoffen benötigt werden. Wie berichtet, hatte MTK unter anderem auch einen Auftrag für Spezialbehälter für einen österreichischen Impfstoff-Fertiger erhalten. Dazu kamen weitere Aufträge für speziell gefertigte Mischventile für Impfstoff-Abfüllvorrichtungen, die Kainz in Zusammenarbeit mit einem Kunden entwickelt hatte.

Pharma-Aufträge: Großer Druck zur Erweiterung. „Wir hatten dann die Situation, dass weitere Kunden das gleiche Bauteil benötigten. Wir haben mittlerweile europaweit Bestellungen, dadurch entstand ein großer Druck, unseren Betrieb zu erweitern“, sagt Alexander Kainz im NÖN-Gespräch. Dazu kam noch ein Großauftrag zur Fertigung einer Prüfanlage für Leitungstrennschalter für Photovoltaikanlagen für einen Wiener Hersteller, der ein Volumen von etwas über einer Million Euro ausmacht.

Erste Gedanken machte sich Kainz bereits im Oktober und November 2020, über Weihnachten ließ er sich die Ausbau-Idee noch einmal durch den Kopf gehen. Dann fiel die Entscheidung: Es wird gebaut. „Am 8. Jänner habe ich regionale Firmen mit der Angebotslegung beauftragt, Anfang Februar waren die nötigen Bewilligungen da, Ende Februar war Baustart, und nur sieben Wochen später stand die neue Halle“, fasst Kainz den rapiden Projektfortschritt zusammen.

Dass es so schnell ging, liegt laut Kainz an der hervorragenden Arbeit der hiesigen Firmen: „Ich habe dieselben Leute beauftragt, die auch schon unsere erste Halle gebaut haben.“ 220.000 Euro investierte die Firma MTK in die Errichtung der neuen, 500 Quadratmeter großen Halle in Holzriegelbauweise mit Paneelen in Leichtbauweise.

Stahlproduktion aus Gastern übersiedelt, dort jetzt CNC-Fertigung. Darin findet nun die Edelstahl-Produktion ihren Platz, die von Kleinteilen bis zu Impfstoff-Behältern reicht. In der alten Halle ist nun die Stahlverarbeitung untergebracht, die vom zweiten Standort der Firma MTK in Gastern übersiedelt wurde.

„Unser Zweitstandort wurde mit seinen 200 Quadratmetern sowieso zu klein für die Schwarzstahl-Produktion, wir haben aktuell einen Auftrag für 700 Meter Zaun aus verzinktem Stahl, da haben wir in Dobersberg mehr Platz. In Gastern finden jetzt eine CNC-Fräse und -Drehmaschine Platz, damit erweitern wir nun unser Auftragsspektrum“, sagt Kainz. Durch die Übersiedelung der Schwarzstahl-Produktion kann nämlich in Gastern die für diese Maschinen nötige Staubfreiheit gewährleistet werden.

Die Firma MKT hat seit ihrer Gründung als Ein-Mann-Betrieb im Jahr 2015 ein rapides Wachstum hingelegt: Mittlerweile beschäftigt Kainz 16 Mitarbeiter und sucht aktuell drei weitere – einen Konstrukteur und zwei Metall-Facharbeiter. Ins Unendliche wachsen will der Unternehmer aber nicht: „Um die 20 Mitarbeiter passen gerade, da ist der Betrieb noch überschaubar genug, dass ich über alles einen Überblick habe“, lacht Kainz.

Bei Investitionen und Ausbauten lässt er stets Vorsicht walten: „Ich will mich nicht in Schulden stürzen, denn ich habe zwei Kinder.“