Gemischter Chor lud zum Konzert im Schlosshof

Im schönen Ambiente des Schlosshofs trat der Gemischte Chor des Gesang-, Musik- und Theatervereins Groß-Siegharts am Samstagabend auf. Sowohl die ambitionierten Sänger als auch der laue Spätsommerabend lockten viele Besucher zum „Konzert im Schlosshof“.

Willkommen geheißen wurden die Gäste vom Chor mit dem temporeichen Zwiefachen „Grüaß enk Gott“ von Lorenz Maierhofer. Die Sänger unter der Leitung von Ingo Faseth unterhielten das Publikum mit Evergreens, Volksliedern und „alten Hadern“, zwischendurch auch mit deftigem Humor, sie entführten es auch in ferne Länder: Die Freuden des Lebens wurden in dem Volkslied „Un poquito cantas“ aus Südamerika besungen, die „Capri-Fischer“ weckten die Sehnsucht nach Italien, das Vagabundenlied „Wir kamen einst vom Piemont“ spiegelte französische Unbekümmertheit wider. Schlager aus den 1950er- und 60er-Jahren durften nicht fehlen, etwa Cliff Richards „Rote Lippen“ oder Siw Malmkvists „Liebeskummer lohnt sich nicht“. Dem Ernst des Lebens wendete sich die Moritat von Mackie Messer aus der Dreigroschenoper von Bertolt Brecht und Kurt Weill zu, melancholisch erklang die Ballade in Hubert von Goiserns wohl bestem Lied „Weit, weit weg“, stimmungsvoll der 1961 von Elvis Presley gesungene Hit „Can’t Help Falling in Love“.

Am Ende des Konzerts konnten die Sänger mit dem Volkslied „Hans, bleib do“ die Besucher davon abhalten, schon nach Hause zu gehen. Obendrein wurde alle noch zu Imbiss und Getränken eingeladen. Viel Applaus für die vielseitigen Sänger und ihr bunt und abwechslungsreich gestaltetes Konzert.