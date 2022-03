Silber für die Traktor-Nudeln

Werbung

Dinkelnudeln in Form von Traktoren, Hühner und Kühen sind die neueste Kreation des Biohofs Brenner in Schönfeld an der Wild.

Bei der „Ab Hof“ Prämierung in Wieselburg gab es für das neue Produkt eine Silbermedaille. „Wir haben mit unserer Bauernhof-Serie im Sommer 2021 begonnen, und uns dafür entschieden, die Traktor-Nudeln in Wieselburg einzureichen“, erzählt Beate Brenner.

Aber warum gerade Nudeln in Traktor-Form? „Mein Mann ist begeisterter Traktorfahrer, und es gibt einen Matrizen-Katalog mit tausenden Formen, darunter auch Traktoren. Da lag es nahe, es damit zu probieren“, lacht Brenner. Die Idee schlug ein, die Nachfrage ist groß. „Wir dachten eher, dass das ein Produkt für Kinder ist, aber die Erwachsenen haben mindestens genauso große Freude daran. Das liegt wohl daran, dass es in einer ländlichen Region wie der unseren viele Leute gibt, die sich für Traktoren begeistern können, weil sie entweder selber Landwirte sind oder zumindest noch einen Traktor zu Hause haben“, sagt Brenner.

Wieder Goldmedaille für Einkorn-Spiralen

Die Familie reichte noch ein weiteres Produkt ein – die bewährten Einkorn-Spiralen, für die es auch im Vorjahr schon Gold gab. Dieser Erfolg konnte heuer wiederholt werden.

Ursprünglich waren die Brenners mit ihrem Brot in die Direktvermarktung eingestiegen. „Brotbacken war ein Hobby von mir. Dann haben wir uns gedacht, das ließe sich ja gut mit dem Getreide aus eigenem Anbau kombinieren“, erinnert sich Brenner. Seit 2007 gibt es das „Brenners Bestes“, später kamen weitere Urgetreide-Backwaren hinzu. Vor zehn Jahren entschieden sich die Brenners, das Sortiment um Nudeln als zweites Standbein zu erweitern. „Im Vorjahr haben wir diese Schiene dann intensiviert“, berichtet Brenner.

Die Kreativität und der Drang, Neues zu probieren, sind freilich noch längst nicht erschöpft. Das nächste Projekt – Linsen-Nudeln – steht schon in den Startlöchern.

