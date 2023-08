Breites Fächerangebot sichert Schülerzahlen im Bezirk Waidhofen

Direktor Alexander Frank tritt sein erstes Jahr als Direktor des Bundesgymnasiums und Bundesrealgymnasiums Waidhofen an und ist auch in den letzten Ferienwochen bereits in der Schulkanzlei erreichbar.

„An unserer Schule gibt es durch die Pensionierungen von Franz und Gudula Hauer in diesem Jahr einen Lehrerwechsel. Auch Bettina Ledwinka hat unserer Schule in Richtung Krems verlassen“, erklärt Frank. Neu am Gymnasium sind ab Herbst Madeleine Bauer (Deutsch) und Barbara Koller (Musik). Koller unterrichtet bereits an der Albert Reiter-Musikschule in Waidhofen.

Angebote für alle Interessen

Mit der Schülerzahl ist Alexander Frank zufrieden. „Wir haben nach derzeitigem Stand 445 Schüler, darunter über 70 Erstklässler, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr bedeutet.“ Zurückzuführen sei dies unter anderem auch darauf, dass im großen Fächerangebot des Gymnasiums für viele Talente und Interessen der passende Schwerpunkt gefunden werden kann. Zwei Drittel der Gymnasiasten bleiben bis zur Matura, ein Drittel wechselt nach der vierten Klasse, meist in andere weiterführunde Schulen. Auch die Berufsmöglichkeiten nach der Matura sieht Frank positiv: „Eine große Zahl unserer Schüler ist sozial engagiert und strebt nun auch in Richtung Lehramt. Die gute Ausbildung und Vorbereitung an unserer Schule spricht dafür, dass viele auch die Aufnahmeprüfung für Medizin bestanden haben“, zeigt sich der neue Direktor stolz.

In diesem Sinne nehmen auch rund 50 Schüler das Angebot der Sommerschule in Anspruch. „Der Schwerpunkt liegt auf Deutsch, Englisch und Mathematik für die Schüler der Unter- und Oberstufe. Es gibt aber auch Kennenlernspiele für jene Schüler, die von der Volksschule kommen und in diesem Schuljahr ins Gymnasium einsteigen“, erklärt Frank.

An Sanierungsmaßnahmen sind am Gymnasium Waidhofen in den nächsten zwei Jahren die Erneuerung der Sanitärräume, die Installation einer Photovoltaikanlage sowie die Erneuerung der Fenster geplant.

HTL Karlstein feiert 150-jähriges Bestehen

Die Vorbereitungsarbeiten zur 150-Jahre-Feier der HTL Karlstein sind voll im Laufen. Der Festakt dazu wird am Freitag, 20. Oktober vormittags stattfinden. Freitag nachmittag und Samstag vormittags gibt es einen ausführlichen Tag der offenen Tür mit Rahmenprogramm, zu welchem insbesondere die lokale Bevölkerung und auch alle ehemaligen Absolventen der Schule eingeladen sind.

Teilweise Erfreuliches kann Direktor Wolfgang Hörmann auch über die Schülerzahlen sagen: „Die Anmeldungen zur Höheren Lehranstalt für Mechatronik sind gegenüber dem Vorjahr angestiegen, wobei wir leider auch heuer wieder keine erste Klasse Fachschule für Mechatronik anfangen können. In der Fachschule für Uhrentechnik sind die Neuanfänger im gleichen Maß wie in den vergangenen Jahren, wobei anzumerken ist, dass diese vorwiegend aus dem gesamten Bundesgebiet und angrenzenden Nachbarländern kommen.“

Waldviertel-Rückkehrer als Lehrpersonal

In manchen Schulen klagen die Direktoren, dass es schwer ist, die Lehrerposten zu besetzen. Diesbezüglich setzt Hörmann aus Waldviertel-Rückkehrer: „Natürlich ist es schwer, entsprechende Lehrer zu finden, um die durch Pensionierungen frei gewordenen Stellen neu zu besetzen. Für uns in Karlstein ergibt sich aber immer wieder der Glücksfall, dass vorübergehend in den Ballungsräumen, insbesondere Wien, beschäftigte junge Lehrpersonen ins ruhige Waldviertel, bzw. an den Ort ihrer Kindheit zurück wollen, und wir so dann doch die erforderlichen Unterrichte besetzen können.“

Weitere Projekte sind in der HTL Karlstein derzeit nicht geplant, Die 150-Jahr-Feier wird mit allen zusätzlichen Aktivitäten wird alle Beteiligten auslasten. Im Zuge der Schulentwicklung werden jedoch zusätzliche Ausbildungsangebote ausgearbeitet für die dann auch entsprechende Kooperationen mit regionalen Betrieben eingegangen werden. Nähere Details dazu werden aber erst im Laufe des Schuljahres bekannt gegeben werden.

Ein überraschender Mutterschutz stellt Direktor Rudolf Mayer von der Handelsakademie Waidhofen vor das Problem des Lehrermangels. „Zum Teil ein Problem der länger dauernden Ausbildung, andererseits entscheiden sich viele gegen das Studium für Schularbeitsfächer“, bedauert Mayer.

Praxisnahe Ausbildung an der HAK Waidhofen

Mit den Schülerzahlen zeigt sich Mayer zufrieden, es gibt sogar eine Klasse mehr als im Vorjahr. Besonders streicht er die Kooperation mit den weiteren Schulen im Waldviertel hervor, die es den Schülern ermöglicht, einen Ausbildungsschwerpunkt zu wählen, der nicht an der Heimatschule angeboten wird. „Das ist sicher ein großer Vorteil für unsere Schüler und auch mit der dig-Biz-HAK bietet gute berufliche Aussichten für unsere Absolventen. Jeder, der derzeit einen Job haben möchte, bekommt ihn auch.“ Außerdem sei durch die Kooperation mit dm Wirtschaftsforum Waldviertel auch ein sehr praxisnaher Unterricht möglich.