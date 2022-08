Bezirk Waidhofen: Den Schülern wieder Normalität vermitteln

Werbung

Die Ferien neigen sich dem Ende zu, und dem süßen Nichtstun folgen wieder aufregende Schultage.

Rund 200 Schüler werden im Schuljahr 2022/23 in zehn Klassen in der Bundeshandelsakademie Waidhofen unterrichtet werden. Nachprüfungen finden Donnerstag und Freitag in der letzten Ferienwoche statt. Fünf Klassen werden „normal“ geführt, fünf als sogenannte „dig.biz“-Klassen mit Digitalisierungsschwerpunkt. Stefan Liemberger (IT) und Raphaela Kainz (D) werden das Lehrerteam neu unterstützen. Johann Miedler (MA, IT, Physik) verabschiedet sich in ein Sabbatical, Angelika Hawlik (D, E) wird im kommenden Schuljahr an der Tourismusschule in Krems unterrichten.

Koordination der Matura als Herausforderung

„Wir haben in diesem Schuljahr zum ersten Mal die Matura im dig.biz und auch das erste Mal im Bereich der Wirtschafts.Akademie.Waldviertel. Das wird sicher auch für die Lehrkräfte eine Herausforderung werden. Die genauen Details müssen zwischen den Schulstandorten Horn, Gmünd und Zwettl erst noch besprochen und koordiniert werden“, erklärt Direktor Rudolf Mayer.

Dass der Digitalisierung ein hoher Stellenwert in der Ausbildung eingeräumt wird, zeigt auch die Einrichtung eines Netzwerklabors sowie die Modernisierung des IT-Systems. „Es wird auf jeden Fall auch diverse Schulprojekte und Teilnahmen bei Wettbewerben geben. Es ist mir aber im Moment noch nicht möglich, diese konkret zu benennen“, hofft Mayer auf einen „normalen“ Ablauf des Schuljahres.

Zwei Pensionierungen werden in der HTL Karlstein zum Ende des ersten Semesters erwartet. Ansonsten laufen die Vorbereitungen auf das kommende Schuljahr im normalen Umfang. „Man wird sehen, was auf uns zukommt. Wir müssen noch die Besprechungen abwarten, ob und welche Abweichungen es geben wird“, sieht Direktor Wolfgang Hörmann optimistisch auf den Schulstart, der am Freitag und Montag mit den Nachprüfungen startet. „Am Montag deshalb, damit unsere Internatsschüler nicht schon das Wochenende im Schülerheim verbringen müssen.“

Fachrichtung Uhrentechnik hat steigende Schülerzahl

Generell sinken die Schülerzahlen erwartungsgemäß. Lediglich in der Fachrichtung Präzisions- und Uhrentechnik gibt es steigende Zahlen, was auf die Einzigartigkeit der Schule zurückzuführen ist. Im Fachkräftemangel und deshalb, weil von den Wirtschaftsbetrieben stark um Lehrlinge geworben wird, sieht Hörmann den Hauptgrund dafür, dass die Schülerzahlen im Fachschulbereich rückläufig sind, und gleichzeitig auch die Herausforderung. „Den hohen Standard der Absolventen kann man daran ablesen, dass einer unserer Absolventen in den Sommermonaten einen Preis beim Robotic-Award in Bangkok geholt hat“, verkündet Hörmann stolz.

Sommerschule: Vier Gruppen im Gymnasium

Fast schon normaler Schulbetrieb herrscht im Gymnasium Waidhofen, denn hier begann in der Vorwoche die Sommerschule. In dieser werden in zwei Gruppen Schüler der vierten Klasse Volksschule, in einer Gruppe Unterstufe Englisch und in einer Gruppe Oberstufe mit Vorbereitung auf die Reifeprüfung unterrichtet. „Die Sommerschule ist kostenlos und als Angebot für die Schüler gedacht, um den Übertritt in die neue Schule zu erleichtern oder eine Verbesserung der Noten im kommenden Schuljahr zu fördern“, freut sich Direktor Roland Senk, dass das Angebot sehr gut angenommen wird.

Als neue Lehrkraft wird im kommenden Schuljahr Verena Brunner (Latein) am Gymnasium unterrichten. Die Schülerzahl ist leicht rückläufig, was Senk auf die beiden starken Jahrgänge der vorjährigen Maturaklassen zurückführt.

Die Arbeiten an der Fassade und am Dach liegen in den letzten Zügen, der Schulbetrieb ab Anfang September sollte nicht beeinträchtigt werden. Im Innenbereich der Schule wurden Schließfächer installiert, damit die neuen Laptops, die für die ersten Klassen angeschafft wurden, auch sicher verwahrt werden können. Das neue Fach „Digitale Grundbildung“ wird sich auch als Herausforderung für die Lehrkräfte zeigen.

Voller Elan wird dann auch in die zweite Schulwoche gestartet: Sommersportwoche für die vierten und fünften Klassen, Sprachwoche in Irland für die sechsten und siebenten Klassen und Meeresbiologische Woche in Rovinje für die siebenten Klassen.

„Als wichtigste Aufgabe im kommenden Schuljahr sehe ich, dass der Schulbetrieb wieder normal und ohne Einschränkungen stattfinden kann und wir in der Lage sind, den Schülern Normalität zu vermitteln, dass sie Freude daran finden, wieder Klassengemeinschaft zu erleben und dass es Spaß machen kann, in die Schule zu gehen.“

