Probleme gibt es in Karlstein mit den Fachschulen. Nur die Uhrmacherfachschule kann dank einer Ausnahmegenehmigung mit einer ersten Klasse beginnen.

Mit dem Start in die erste Klasse beginnt für viele Kinder ein neuer Lebensabschnitt. Andere müssen wiederum noch zittern, ob der Aufstieg in die nächste Klasse gelingt.

Digitale Bildung auch in der Unterstufe

Im Gymnasium Waidhofen startet man mit 21 Klassen. Das sind gleich viele Klassen wie im Vorjahr. Auch die Schülerzahl mit 503 ist wie im Vorjahr. Die Zahl der Nachprüfungen ist mit 20 gering. Sie finden am 30. und 31. August statt. In den Ferien hat man in der Schule an der Infrastruktur gearbeitet. Im zweiten Stock wurden die Böden abgeschliffen und versiegelt. Im ersten Stock wurden die Klassen verkabelt, um Computer und Beamer anschließen zu können. Denn ab heurigen Schuljahr gibt es auch in der Unterstufe eine digitale Grundbildung. Hier lernen die Kinder einen verantwortungsvollen Umgang mit Computer und Smartphone.

Direktor Roland Senk kann im Gymnasium auch in der Unterstufe eine digitale Grundbildung anbieten. | privat

Damit will man auch dem Missbrauch von sozialen Medien vorbeugen. Das Konzept ist fächerübergreifend und es wird auch eigene Veranstaltungen hierfür geben. Ethik im Internet wird auch Thema sein. Ein weiterer Bereich wird die Klima- bzw. Ökologschule sein, wo man auf Umweltbelange Rücksicht nimmt. Umweltschutz und Gemeinschaft sind gefordert und die Schüler dürfen und sollen sich einbringen. Zwei Hochbeete werden bewirtschaftet, ein Komposthaufen wurde angelegt, ein Bewusstsein für den Schulgarten wird erzeugt und dessen Obst wird verarbeitet.

Das Gymnasium Waidhofen hat auch eine Schulpartnerschaft mit dem Gymnasium Telc. Vor den Ferien hat Waidhofen die Schule in Telc zu einer Sportveranstaltung besucht, im Herbst erfolgt der Gegenbesuch. Zusätzlich zu der Sportveranstaltung möchte man auch die jeweilige Stadt des anderen kennenlernen. Keine Veränderungen wird es im Lehrkörper geben. Heuer gibt es lediglich drei Unterrichtspraktikanten, im Vorjahr waren es sechs.

Schülerzahl in der HAK steigt wieder

In der Handelsakademie wird es heuer zehn HAK-Klassen und eine dritte HAS geben. Insgesamt kann man eine steigende Schülerzahl von zirka 220 Schülern verzeichnen, da es die neue Schulform „Digital Business“ geben wird. So beginnen heuer 33 Schüler in der normalen HAK und 28 Schüler in der Digital Business-Klasse. Niederösterreichweit gibt es für die Schulform nur zwei Standorte, österreichweit sind es 15.

HAK-Direkotr Rudolf Mayer freut sich, dass di neue Schulform „Digital Business“ angenommen wird. | privat

Hierbei handelt es sich um eine vertiefende Informatikausbildung, die unter anderem Webprogrammierung enthält. Für diese Schulform werden spezielle Lehrkräfte gebraucht, wo einerseits bereits vorhandene Pädagogen eine vertiefende Ausbildung erhalten und andererseits Praktiker aus dem IT-Bereich eingebunden werden.

In den Volksschulen des Bezirks wird es 234 Schulanfänger geben, das sind neun mehr als im Vorjahr. Insgesamt wird es mit 840 Volksschülern 17 Schüler weniger geben als im Vorjahr. An den Neuen Mittelschulen wird es 730 Schüler geben (minus 20), an den Sonderschulen 31 (plus eins) und an der Polytechnischen Schule 86 (minus 15). An den Pflichtschulen gab es beim Lehrkörper neun Pensionierungen, drei Versetzungen aus dem Bezirk in einen anderen, drei Versetzungen im Bezirk und zwölf Neuanstellungen. Pflichtschulinspektor Franz Weinberger tritt nach 24 Jahren Dienst in der Schulaufsicht am 30. November in den verdienten Ruhestand.

Keine erste Klasse in der Fachschule

In der HTL-Karlstein sieht es von den Schülerzahlen der ersten Klassen schlecht aus. Sie können keine erste Klasse für die Fachschule in Mechatronik eröffnen und können nur eingeschränkt eine erste Klasse für die Fachschule der Präzisions- und Uhrentechnik eröffnen. Hierfür gibt es eine Ausnahmegenehmigung aufgrund der Unikatsausbildung seitens des Landesschulrats für Niederösterreich.

Pflichtschulinspektor Franz Weinberger geht Ende November i n Pension, | privat

Die zur Verfügung stehenden Ressourcen müssen so aufgeteilt werden, dass alle Klassen unterrichtet werden können. Damit die erste Klasse unterrichtet werden kann, muss bei anderen eingespart werden und Pensionierungen von Lehrern werden im Augenblick nicht nachbesetzt.

Direktor Wolfgang Hörmann führt das auf die insgesamt niedrige Kinderzahl im Waldviertel zurück und dass in der Region überproportional viele Jugendliche eine Lehre beginnen. Auch seien technische Berufe sehr lernintensiv und dadurch weniger beliebt. Man weiche hier gerne auf wirtschaftliche Berufe aus. Dabei wurden zuletzt die Busverbindungen nach Karlstein verbessert und das neu renovierte Schülerheim eröffnet. Die erste Klasse der Höheren Lehranstalt für Mechatronik kann jedoch mit 33 Schülern starten.