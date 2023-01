Positiver Voranschlag in Gastern

Einen positiven Ausblick gibt der in der jüngsten Gemeinderatssitzung beschlossene Haushaltsvoranschlag für 2023. Der Schuldenstand soll im Jahr 2023 um 389.900 Euro auf 3.503.600 Euro reduziert werden.

Gleichzeitig sind folgende Vorhaben geplant: Hochwasserschutz in Gastern (Mödlagl-Gasse) und Fertigstellungsarbeiten in Weissenbach, Orgelsanierung der Wehrkirche Kleinzwettl; Fertigstellung Straßen- und Wegebau: erste Maßnahmen im Siedlungs- und Betriebsgebiet, die Neugestaltung des Spielplatzes Gastern (Ortsmitte) sowie die Fertigstellung der Urnengräber im Friedhof in Gastern. Für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung im Siedlungs- und Betriebsgebiet sind Planungsarbeiten vorgesehen. Beim Amts-, Wohn- und Geschäftsgebäude soll eine Blackout-Vorsorge getroffen werden.

Elektrofahrzeug für den Bauhof

Für den Bauhof wurde ein Elektrofahrzeug „Toyota Pro Ace City“ bei der Firma Toyota Reiniger in Gastern zum Preis von rund 36.800 Euro angekauft. Für die Anschaffung dieses Fahrzeugs können eine Reihe von Förderungen in Anspruch genommen werden. Weiters wurde beschlossen, Zubehör bzw. sonstige Arbeiten wie Dachträger, Anhängevorrichtung, Unterbodenschutz, Winterreifen und Ladestation zum Fahrzeug passend anzuschaffen.

Für das Amts-, Wohn- und Geschäftsgebäude wurde beschlossen, Fliegengitter für den allgemeinen Bereich des Gebäudes bei der Fa. Hager in Kautzen um 1.700 Euro inkl. USt. anzuschaffen. Gleichzeitig wurde eine Kostenübernahme im Rahmen der Eröffnungsfeierlichkeiten beschlossen.

Mit der Firma Apfelthaler GmbH (Heidenreichstein) wurde eine Erweiterung des Wärmeliefervertrags in Bezug auf Sommerwärme, Arbeitspreis- und Indexanpassung vereinbart. Gleichzeitig wurde mit der EREVO GmbH (Karlstein) eine Wartungs- und Grundjustierungsvereinbarung für alle haustechnischen Anlagen abgeschlossen. Im Bereich der Umgebungsflächen rund um das Amtsgebäude beim neu situierten Berthold-Denkmal wurde vereinbart, die Firma Schösswender (Litschau) zum Preis von 864 Euro inkl. USt mit der Überarbeitung der Gedenktafel (reinigen, patinieren und lackieren) zu beauftragen.

Die Sitzung wurde auch genutzt, und den langjährigen Ortsvorsteher Walter Schweichhart zu verabschieden. Er beendete mit Ende Oktober 2022 seine 22-jährige Tätigkeit als Ortsvorsteher der Katastralgemeinde Gastern. Sein Nachfolger ist Erwin Miksch. „An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Walter Schweichhart für seine langjährige engagierte Tätigkeit und alles Gute an Erwin Miksch für die neue Aufgabe“, dankte Bürgermeister Roland Datler.

