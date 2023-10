HAK Waidhofen lud zum Tag der offenen Tür

Vollbild

FB

Melanie Koller unterrichtet die Fächer Naturwissenschaften und Deutsch. Am Bild mit den Schülerinnen Laura Kaburek und Marlies Bauer. Sandra Fröhlich, Lena Litschauer und Nadine Hable stellten das Fach Angewandte Programmierung vor. Schulsprecher Paul Riedl, Direktor Rudolf Mayer, Sarah Ludwig, Annika Lamatsch, Jonas Pöschl, Konstantin Döller, Matthias Hartl und Carina und Klara Schierl im virtuellen Klassenzimmer. Das Fach Betriebswirtschaft stellten Denise Vrabel, Helmut Hutter und Sophie Koll vor. Im Zweig Digital Business lernt man unter anderem Bild-, Ton- und Videobearbeitung. Leopold Hutterer und Tobias Carp demonstrierten den 3D-Drucker. Lehrerin Simone Huber und Petra und Sonja Zmill in der Übungsfirma. Die Schule ist auch Erasmus+ Partner. Am Bild: Laura Glockler, Leonie Polt, Anna Binder und Birgit Reuille-Rompré mit den dänischen Austauschschülern Ebbe Frandsen, Gustav Hansen und Sebastian Erlandsen. Direktor Rudolf Mayer zeigte mit Leonie Kainz, Anika Schmied, Victoria Gruber, Lena Mader, Omama Elmajdoub, Edith Wachter und Emelie Stangl das Angebot der individuellen Schwerpunktsetzung mit den Schwerpunkten Sport, Kreativität und Umwelt.

1 /8