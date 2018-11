Vom 9. bis 10.11. fanden in der HTL Karlstein die Tage der offenen Tür statt. Viele interessierte Mädchen und Jungen nutzten die Gelegenheit mit ihren Eltern, die HTL hautnah zu erleben.

Die Schüler/innen führten durch die Lehrräume und Werkstätten und präsentierten das breit gefächerte praktische und theoretische Ausbildungsangebot ihrer Schule. Anhand von eigenen Werkstücken, sowie von regionalen Firmen zur Verfügung gestellten Exponaten, wurden die unterschiedlichen Wissensgebiete von Mechanik, Elektronik und Informatik praxisnah erklärt.

Die Höhere Lehranstalt für Mechatronik bietet neben der bewährten Schwerpunktsetzung in Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik (Automatisierungstechnik) ab dem kommenden Schuljahr erstmals neu, eine Vertiefung in Gebäudemechatronik an. Die Fachschule ergänzt das Schwerpunktangebot um Gebäudeautomation. Diese zukunftsorientierte Berufsausbildung im Bereich Smart Home, Gebäudeinformatik, Energie- und Umweltmanagement, sowie Haus- und Klimatechnik, die von der Wirtschaft bereits jetzt stark nachgefragt wird, fand besonders auch bei Mädchen großes Interesse. Die HTL Karlstein verbindet in diesem neuen Ausbildungszweig funktionale Technik mit der ganzheitlichen Gestaltung von Gebäuden und Lebensräumen.

Leistungen wurden präsentiert

Ebenfalls sehr beeindruckend präsentierten die angehenden Präzisions- und Uhrentechniker/innen ihre Leistungen und überzeugten mit einem großen Fachwissen und zeigten ihre handwerkliche Geschicklichkeit.

Auch das neu renovierte Wohnheim hatte seine Türen geöffnet und konnte besichtigt werden. Die geräumigen Doppel- und Einzelzimmer mit moderner Einrichtung und technischer Ausstattung überzeugten die angehenden Schüler/innen mit dem zur Verfügung stehenden Sport-, Freizeit- und Förderangebot als ideales Lernumfeld.

Vertreter der regionalen Wirtschaft nutzten ebenfalls die Gelegenheit, sich über die Ausbildung und Qualifizierung ihrer zukünftigen Mitarbeiter/innen zu informieren und attestierten der HTL Karlstein großes Lob für das hohe Niveau der Ausbildung.

Rechtzeitig zum Tag der offenen Tür konnte die neue Homepage der HTL Karlstein fertiggestellt werden. Um mit allen Interessierten noch besser in Kontakt treten zu können, ist die Schule ab sofort auch Socialmedia-Kanälen präsent.

Nähere Informationen finden Sie unter www.htl-karlstein.ac.at.