Wasser im Mittelpunkt

Unter dem Motto „Wasser“ stand die Präsentation der Neuen Mittelschule Raabs am 7. Juni. Direktorin Anita Mayrhofer freute sich, „endlich wieder ein normales Schuljahr“ abschließen und die Arbeiten der Schüler in einem großen Rahmen präsentieren zu können. Auch ehemalige Schüler wohnten der Präsentation im Turnsaal bei.

Eine Woche lang beschäftigten sich die Schüler intensiv und fächerübergreifend mit dem Thema „Wasser“. Fotos, Zeichnungen und auch eine Kahnfahrt standen dabei auf dem Programm. Eine Besonderheit: auch ein Aquarium mit Kaulquappen und Schnecken befindet sich seit diesen Tagen in der Schulaula und ist immer wieder Anziehungspunkt für Schüler und Lehrkräfte. Mayrhofer verwies auch auf die zahlreichen Auszeichnungen, die im Laufe des Schuljahres erworben wurden, so etwa das MINT-Gütesiegel, ein Sonderpreis in Chemie oder das Zertifikat als Lesekulturschule.

Bei der Präsentation im Turnsaal bewiesen die Schüler musikalisches und schauspielerische Talent. Ebenso stellten sie ihre sprachliche Kompetenz unter Beweis mit englichen Theaterstücken und Liedern. Auch hier wurde das Thema Wasser und Regen tatkräfitg umgesetzt. Anschließend wurden die Klassenräume geöffnet und die Schüler gaben einen Einblick in ihre Fähigkeiten. So wurden Chemie-Experimente vorgeführt oder das Ergebnis eines Lego-Wettbewerbes gezeigt, bei dem die gebauten Fahrzeuge auch computergesteuert in Bewegung gesetzt werden können.