Tag der Handhygiene wurden im Landesklinikum : Zeigt her Eure Hände!

Händehygiene ist eine der einfachsten Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen. Aus diesem Grund hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den 5. Mai zum jährlichen internationalen Tag der Händehygiene ausgerufen.

Zweimal fünf Finger an unseren Händen – das Datum des jährlich am 5.5. organisierten internationalen Tags der Händehygiene ist zugleich Programm. Mit vielen Aktionen wird weltweit an die Bedeutung der Händehygiene erinnert – und das nicht nur im Gesundheitswesen, sondern in allen Bereichen des täglichen Lebens.

Auch im Landesklinikum Waidhofen/Thaya erinnerten Hygienefachkraft Martha Fronhofer und Hygienefachkraft Tanja Trefanitz mit Aktionen für die Mitarbeiter an die Bedeutung einer richtigen Handhygiene. „Für uns ist es auch ein Zeichen des Respekts gegenüber unseren Patienten; eine entsprechende Hygiene durchzuführen. Dazu gehört selbstverständlich auch die richtige Handhygiene. Sie schützt nicht nur die Pflegebedürftigen, sondern auch das gesamte Gesundheitspersonal und andere Mitarbeiter unseres Klinikums“, so Martha Fronhofer, die auch kleine Schokokuchen in „Händchen-Form“ austeilte.

