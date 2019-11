Hochwasserschutz für Weißenbach wird 2020 fertig .

Zwei neue Becken, die Sanierung zweier bestehender Becken und eine Investition von 872.000 Euro waren notwendig, um Gastern vor Hochwasser zu schützen. Ein weiteres Projekt in der Ortsmitte (Mödlaglgasse) steht in den Startlöchern, um eine letzte Lücke zu schließen. In Weißenbach befindet sich das erste von zwei Becken im Bau.