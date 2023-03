Im Landtag die Ärmel hochkrempeln

„Es war wesentlich, vom Streit weg in die Verantwortung zu kommen und dem Wählerauftrag gerecht zu werden“, erklärt Gottfried Waldhäusl (FPÖ) seine Sichtweise. „Vor allem die Bereiche Infrastruktur und Verkehr sehen wir als einen wichtigen Punkt. Auf Bundesebene gibt es da zu viel Grün!“ Waldhäusl ist auch überzeugt, dass das Thema Waldviertelautobahn wieder auf den Verhandlungstisch kommt und der Ausbau der Strecke Waidhofen-Zwettl forciert werden muss. „Da stehen jetzt einige Brücken, der Ausbau wurde verschoben. Das kann es nicht sein, denn besonders im ländlichen Raum ist die Infrastruktur wichtig.“

Eine Entscheidung für Niederösterreich

Die vehemente Ablehnung von Johanna Mikl-Leitner als Landeshauptfrau im Wahlkampf steht im Gegensatz zur jetzigen Landesregierung. Dafür hat Gottfried Waldhäusl folgende Erklärung: „Im Wahlkampf fallen oft Dinge, aber bei den Verhandlungen war die Richtung für mich schon absehbar. Der Kompromiss Schwarz-Blau ist eine Entscheidung für die niederösterreichischen Bürger. Es ist besser, gemeinsam zu regieren, als zu streiten!“

Michael Litschauer: keine Liebesbeziehung. Foto: privat

Für Michael Litschauer (ÖVP) ist es wichtig, dass ein Arbeitsübereinkommen zustande gekommen ist. „Mit der SPÖ wurde sechs Wochen lang verhandelt und deren Forderungen wären nicht umsetzbar gewesen.“ Für die Zusammenarbeit mit der FPÖ wünscht sich Litschauer, „dass die Gräben, die vor und während des Wahlkampfes aufgerissen wurden, rasch wieder zugeschüttet werden.“ Er betont, dass es „keine Liebesbeziehung zwischen ÖVP und FPÖ“ sei, dennoch solle es eine Regierungsarbeit im Sinne der Landesbürger sein. Im Arbeitsübereinkommen seien viele Arbeitspunkte abgebildet, und jetzt heißt es „die Ärmel hochkrempeln und gemeinsam arbeiten für Niederösterreich“.

ÖVP-FPÖ-Pakt auf Bundesebene verhindern?

Christian Kopecek: Pakt der Unehrlichkeit. Foto: Franz Irschik

„Für die SPÖ NÖ kann ich sagen, dass wir in den Gesprächen mit der ÖVP zumindest Glaubwürdigkeit und ein klares Profil mitgenommen haben.“, betont Christian Kopecek (SPÖ) und listet die Maßnahmen auf, die von der SPÖ gefordert werden: gratis Ganztagsbetreuung in Kindergärten, Ausweitung der Jobgarantie für Langzeitarbeitslose, Heiz-Preis-Stopp, Anstellungsmodell für pflegende Familienangehörige, Strukturoffensive für vernachlässigte Regionen und ein Demokratie- und Transparenzpaket. „Die ÖVP hat sich gegen diese Verbesserungen für die Menschen in NÖ entschieden, Sie sichert lieber ihre Macht auf Kosten des Landes“, befürchtet Kopecek, dass dieser „Pakt der Unehrlichkeit“ zu sozialer Kälte führt und die Menschen in einen hohen Preis dafür zahlen werden.

„Im Wahlkampf beflegeln sich die Parteien, und dann wird mit einem Trick der FPÖ der ÖVP wieder zur Macht verholfen. Aber vielleicht ist es notwendig, der FPÖ Regierungsverantwortung in NÖ zu geben, um einen Pakt im Bund ÖVP-FPÖ mit Kickl zu verhindern“, schließt Kopecek.

Wenig Vertrauen in die schwarz-blaue Ehe

Kerim El Behi: Eine starke Opposition sein. Foto: privat

Wenig Vertrauen schenkt auch Kerim El Behi (NEOS) der neuen Landesregierung: „Die Ibiza-Zwangsehe aus Schwarz und Blau ist mit Sicherheit kein Zukunftsprojekt, das für Stabilität sorgt, sondern eine Reise zurück in die Vergangenheit. Umso wichtiger wird eine starke Opposition mit NEOS sein, die für ein Ende des Proporz-Systems kämpft.“

Martin Litschauer: Koalition der Sesselkleber. Foto: Christian Dusek

Ähnlich denkt Martin Litschauer (GRÜNE): „Eine Koalition der Sesselkleber hat alle Wahlankündigungen und Versprechen der eigenen Macht geopfert und ein nach hinten gewandtes Programm vorgestellt. Klimaschutz wurde über Bord geworfen und eine Ausgrenzungspolitik gestartet, beides wird sich negativ auf den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort NÖ auswirken. Dies ist kein Programm für unsere Jugend, die in einem offenen und sicheren Europa aufwachsen möchte.“

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.