Hauer übernimmt Poppinger-Ordination

Auf den Chirurgen Andreas Hauer, der eine Praxis in Groß-Sieharts betreibet, warten eine zusätzliche Aufgabe: Er übernimmt ab Februar die chirurgische Praxis von Oberarzt Franz Poppinger in der Bürgerstraße in Schwarzenau.

„Ich bin sehr dankbar für die Übergabe der Praxis und habe großen Respekt vor den Fußstapfen, in die ich mich begebe“, sagt Hauer.

Er ist Oberarzt im Landesklinikum Horn und betreibt seit 2015 eine Praxis in Groß Siegharts, die er weiterführen wird. Grund für die Übernahme sei die volle technische Ausstattung für Magen- und Darmspiegelungen der Praxis Poppingers gewesen. „Hier kann ich nun auch meinen Patienten aus Groß-Siegharts diese Untersuchungen anbieten.“

Chirurg Franz Poppinger ist erster Oberarzt der Chirurgie in Waidhofen an der Thaya, eröffnete seine erste Praxis im Wohnhaus in Limpfings und übersiedelte 2012 die Praxis in die Bürgerstraße in Schwarzenau. Hier waren seine Schwerpunkte Spiegelungen, Vorsorgeuntersuchungen und kleine Eingriffe. Er tritt Ende Jänner seine Pension an, bleibt aber Wohnsitzarzt.