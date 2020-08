Für das TAM ist die Situation mit dem Virus ein wahres Dilemma, denn anders als bei den Laienbühnen hängt das wirtschaftliches Überleben von seinem regelmäßigen Einkommen ab.

Das bedeutet, nicht spielen kommt nicht in Frage. Nun stellt sich natürlich die Frage, wie man das mit den Aufführungen anstellen soll. Noch dazu hat das Timing des Virus für das Theater eine besonders bittere Note – es würde heuer eigentlich sein 25. Jubiläum feiern – Corona pfuscht drein.

Ausweichen an andere Locations kein Thema

Die Räumlichkeiten des Waidhofner Theaters sind ohnehin schon sehr klein. Damit man aber ernsthaft über Aufführungen nachdenken kann, muss man die Sitzplätze soweit reduzieren, dass der Sicherheitsabstand eingehalten werden kann.

Ein Ausweichen in andere Locations ist jedoch für das TAM praktisch nicht möglich, außerdem will man das Flair, das das Gebäude an der Stadtmauer so mit sich bringt, nicht verlieren. Das Publikum wird also noch um einiges kleiner als sonst, wobei Mitglieder eines Haushalts natürlich auch knapp nebeneinander sitzen können.

Außerdem müssen beim Eingang Desinfektionsspender aufgestellt werden, die Leute an der Kassa durch ein Schild geschützt werden, und auch ein Mundschutz ist bis zum Sitzplatz zu tragen. Damit trotz aller Schwierigkeiten aufgeführt werden kann, wird das wirtschaftliche Überleben des Theaters vom Land durch Subventionen und auch von der Stadtgemeinde unterstützt, da der kulturelle Verein wichtig für die Waidhofner Stadt ist.

Trotz allem wird es für das TAM heuer nicht einfach werden, es sind immerhin geringfügig Angestellte, zwei Gebäude und auch sonstige Kosten zu finanzieren. Man hofft, mit dem geplanten Herbstprogramm über die Runden zu kommen – der Spielplan für diesen Herbst ist fertig. Am 11. September beginnen die Aufführungen. Alle geplanten Termine sind auf der Website unter www.tam.at zu finden, Karten sind im Internet vorzubestellen.