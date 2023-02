„Welcome to the 50s“: Jungschar lud zum Pfarrball in Waidhofen .

Unter dem Motto „Welcome to the 50s“ lud die Jungschar Waidhofen zum Pfarrball in den Stadtsaal vorigen Samstag ein. Die Band „The Bläcks“ brachten Schwung auf die Tanzfläche, während DJ Stefano Frotzo die „Hölle“ ordentlich einheizte. Weiters sorgte die Tombola für großen Nervenkitzel.