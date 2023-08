Waldviertler förderte und verbreitete Nazi-Ideologie

Entschlug sich der 30-jährige Waldviertler im Vorverfahren noch der Aussage, legte er vor dem Schwurgericht in Krems ein reumütiges Geständnis ab. Er gab zu, an Freunde und Bekannte unter anderem Nachrichten, Bilder, Videos und Audio-Dateien mit NS-Gedankengut verschickt zu haben. Dass er damit die Wiederbelebung, Verbreitung und Aktualisierung des Nazi-Regimes gefördert hat, wollte er nicht bedacht haben, beteuerte der gelernte Maurer.

„Habe über die Inhalte nicht nachgedacht!“

Er sei in den Jahren 2021 und 2022 in einer sehr schwierigen und problembehafteten Lebensphase gewesen. Da habe er sich abgelenkt und sich die Zeit im Netz vertrieben. Über die Inhalte seiner brisanten Nachrichten habe er nicht nachgedacht. Als junger Fußballer sei er erstmals bei einer Hooligan-Gruppe eines Fußballvereines mit dem NS-Gedankengut in Kontakt gekommen. Damit habe er aber jetzt abgeschlossen, erklärte er und beteuerte, mit der Nazi-Ideologie nun nichts mehr am Hut zu haben.

„Ich habe bei der Demo nicht ,Sieg Heil' geschrien!“

Er habe im Februar 2021 bei einer Anti-Corona-Demo nicht „Sieg Heil“ geschrien, beteuerte der Waldviertler. Aber geschrieben und Teilnehmer dazu aufgefordert, eine Reichsfahne zur Demo mitzunehmen, warf die Staatsanwältin harsch ein.

Urteil: Bedingte und Geldstrafe

Nach einem umfangreichen Beweisverfahren wurde der vorbestrafte Waldviertler wegen der Verbrechen nach dem Verbotsgesetz zu 18 Monaten bedingt und 6.000 Euro Geldstrafe verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.