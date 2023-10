Bücher, Spiele, Kleidung - über 7.000 Artikel für die Kinder

Groß war der Ansturm auf den Kinderkleiderbazar vom Verein Miteinander am Wochenende im Vereinshaus Groß-Siegharts.

Rund 100 Verkäufer boten 7.000 Kinder-Artikel an. Stöbern konnte man in jeder Menge Schuhe, Kleidung, Bücher und Spielsachen. Dass die Nachfrage nach diesem Angebot gegeben ist bewies die Tatsache, dass die Hälfte der Artikel schon am ersten Tag vergriffen war.

Im Kaffeehaus konnte man sich mit einer tollen Auswahl an Kuchen verwöhnen.