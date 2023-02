Carla Vitis feiert 15. Geburtstag

Werbung BR Amtshaus Gastern Gelungener Umbau

15 Jahre carla Vitis - der Caritas Secondhand Laden feiert Geburtstag. Am 21. Februar 2008 öffneten sich erstmals die Türen des carla Vitis – eines Second-Hand-Ladens für Menschen, die kostengünstig und nachhaltig einkaufen möchten. Von Textilien, Hausrat, Elektrogeräten, Schuhen, Taschen, Büchern, Sammler-Gegenständen bis hin zu Kleinmöbeln ist im carla Vitis so einiges zu finden.

Jährlich 137 Tonnen an Sachspenden

Insgesamt 137 Tonnen an Sachspenden werden jährlich abgegeben. Diese finden - vor allem auch jetzt in Zeiten der Teuerung - reißenden Absatz. Mehr als 400 zahlende Kunden pro Woche kommen in den Second-Hand-Laden im Gewerbegebiet Holzpark 6. Carla ist aber auch Auffangnetz für viele mittellose Menschen, die durch die Caritas Sozialberatung betreut werden und mit Gutscheinen zur Überbrückung finanzieller Notlagen notwendige Waren wie z.B. Kleidung oder Hausrat beziehen können.

Für Menschen in finanziellen Notlagen kostenlose Gutscheine

Im letzten Jahr wurde ein Anstieg von insgesamt 13 Prozent aller bezogenen Waren aus dem carla Vitis verzeichnet. „Davon wurden allein Waren im Wert von 30.000 Euro mit Gutscheinen aus der Sozialberatung für Menschen in finanziellen Notlagen kostenlos ausgegeben“, sagt Stefan Zangl, Leiter des carla Vitis. „An dieser Stelle möchte ich mich bei all unseren Mitarbeitern und Freiwilligen herzlichst bedanken, die sich für das carla Vitis mit ihrer Leidenschaft und Motivation einsetzen und damit ein sehr wichtiges Angebot in der Region ermöglichen.“

Das Carla Vitis ist aber nicht nur ein reiner Second-Hand-Laden, sondern bietet vielen Menschen einen Arbeitsplatz. Sieben Menschen mit Behinderung, sieben hauptamtliche Mitarbeiter, ein Lehrling und ein Teilqualifizierungs-Lehrling sowie 17 Freiwillige packen beim Annehmen, Sortieren und Auspreisen von Waren, in der Kundenbetreuung, in der Auslagengestattung oder im Kassabereich an.

Neben dem carla Vitis ist auch eine Caritas-Recycling-Werkstätte situiert, die Arbeitsplätze für 30 Menschen mit Behinderungen bietet, sowie ein Lern-Betrieb für die berufliche Integration in Form von Arbeits-Versuchen und Arbeits-Training.

Anlässlich des 15. Geburtstages gibt es am Faschingsdienstag, 21. Februar, 15 Prozent Jubiläumsrabatt auf alle lagernden Waren.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.