Heikle Arbeit an Böschungen

Es war buchstäblich eine Zentimeterarbeit – das Abgraben der Böschung, die sich direkt an das Feuerwehrhaus in Seebs schmiegte und im Gebäude für Feuchtigkeitsschäden sorgte. Nun kann es mit dem Verputzen der ebenfalls in Mitleidenschaft gezogenen Fassade weitergehen.

Feuchte Mauer wird heuer saniert

Der heikle Teil der Arbeiten – das Abgraben der Böschung und die Errichtung einer Natursteinmauer, um den Hang dahinter abzusichern – wurde bereits im Vorjahr erledigt. „Wir mussten hier mit größter Vorsicht vorgehen, denn das Haus stand mit der Rückseite komplett in der Böschung. Da waren nur fünf Zentimenter Platz, und oberhalb der Böschung steht eine private Photovoltaikanlage“, fasst Bürgermeister Hermann Wistrcil die Ausgangslage zusammen. „Das war eine Meisterleistung von allen Beteiligten, vor allem des Baggerfahrers.“ Da die Mauer im unteren Bereich direkten Kontakt zum Erdreich hatte, sind entsprechende Feuchtigkeitsschäden vorhanden. Heuer soll die Sanierung der feuchten Mauer erledigt werden. „Dort, wo die Wand unter der Erde war, wird der Putz abgeschlagen und neu verputzt. Auf die Steinmauer zur Absicherung der Böschung wird dann noch eine Krone aufbetoniert“, kündigt Wistrcil an.

Stützmauer in Blumau droht auf Häuser zu stürzen

Die Böschung beim Feuerwehrhaus in Seebs ist nicht die einzige problematische Böschung in der Marktgemeinde Ludweis-Aigen: In Blumau gibt es beim „Dreihäuserberg“ eine schwer in Mitleidenschaft gezogene Stützmauer, die einen Fußweg zu drei Liegenschaften abstützt. „In den vergangenen 20 Jahren wurden hier Strom, Kanal und Breitband verlegt, durch die Grabungsarbeiten und die damit verbundene Bodenverdichtung wurde die Mauer sukzessive zur Seite gedrückt. Außerdem ist die Oberfläche nicht versiegelt, es kommt zu Wassereintritten und Frostsprengungen“, erklärt Wistrcil.

Da die Mauer umzustürzen und auf die darunter liegenden Häuser zu fallen droht, ist Handlungsbedarf gegeben. Die schadhafte Stützmauer soll daher abgerissen und das Gelände abgegraben werden. Anschließend wird eine neue Stützmauer errichtet und das Gelände wiederhergestellt. Für die Baumaßnahmen sind 140.000 Euro im Budget für 2022 vorgesehen.

„Die Sache ist relativ aufwendig, da man dort nur mit Kleingeräten arbeiten kann. Es gibt keine Zufahrt für Pkw oder Lkw“, merkt Wistrcil an.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden