Waldbrand-Fahrzeug hat sich für FF Blumau bewährt

Es ist eines von landesweit 16 Spezial-Hilfeleistungsfahrzeugen bei Waldbränden – das neue HLF 2 - WB 3000 der Freiwilligen Feuerwehr Blumau. Im Jänner dieses Jahres wurde es an die Wehr übergeben, und schon im März bewährte es sich beim Brand am Truppenübungsplatz Allentsteig.

Am vergangenen Sonntag wurde das Einsatzfahrzeug im Rahmen eines Festaks von Kräuterpfarrer Benedikt Felsinger gesegnet. Das Waldbrand-HLF kann im wahrsten Sinne des Wortes durchs Feuer fahren, besitzt eine Nebelanlage zur Kühlung von Reifen und Kabine und eine Atemschutzvorrichtung für die Besatzung sowie einen Wasserwerfer an der Front.

450.000 Euro kostete der Ankauf des 15 Tonnen schweren Fahrzeuges auf Basis eines Iveco-Lastwagens. Der Großteil davon wurde aus Landesmitteln finanziert, ein Eigenanteil von 100.000 Euro verblieb bei Feuerwehr und Gemeinde.

Dass es mit dem Ankauf eines solchen Fahrzeuges keineswegs getan ist, hob Vizebürgermeister Werner Kronsteiner hervor. „Die Kameraden der Feuerwehr Blumau sind Bestandteil der neuen Sondereinheit Waldbrandbekämpfung des Landesfeuerwehrverbandes NÖ. Diese wurde im Jänner 2020 von Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahra fellner ins Leben gerufen“, betonte Kronsteiner.

1.024 Einsatzstunden für Sondereinheit

In Nordmazedonien hatte die Waldbrand-Sondereinheit ihren ersten großen Einsatz. Mitglieder der Feuerwehr Blumau waren dabei. Foto: FF Blumau Foto: FF Blumau

24 Feuerwehrmitglieder aus dem Bezirk Waidhofen sind derzeit Angehörige dieser Sondereinheit und verfügen über die nötige Spezialausbildung zur Waldbrandbekämpfung. Die Einheit und das Fahrzeug kommen nicht nur im Bezirk, sondern auch landes- und bundesweit sowie im europäischen Ausland zum Einsatz. Schon im August 2021 wurde es für die Sondereinheit aus dem Bezirk Waidhofen ernst: Sie war in Nordmazedonien im Einsatz. Im Oktober 2021 folgte der nächste Großeinsatz beim größten Waldbrand in der Geschichte Niederösterreichs in Reichenau an der Rax. Weitere Einsätze, diesmal schon mit dem neuen Fahrzeug, waren in Modsiedl, am Truppenübungsplatz Allentsteig und am Truppenübungsplatz Groß Mittel.

Im Rahmen des Festaktes erhielten Andreas Heckajlo, Andres Rutter, Helmut Schuecker jun., Dominik Bauer und Günter Bestie das Katastrophen-Verdienstabzeichen des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes und eine Dankes- und Anerkennungsurkunde. Foto: Michael Schwab

„Das ergibt insgesamt 1.024 Einsatzstunden. Rechnet man diese Stunden mit der Tarifordnung des NÖ Landesfeuerwehrverbandes hoch, so ergibt dies eine Summe von 24.576 Euro – eine Arbeitsleistung, die von diesen Feuerwehrmitgliedern unentgeltlich und freiwillig erbracht wurde. Und das sind nur die Einsatzstunden ohne die vorbereitenden Übungen und Ausbildungen“, rechnete Kronsteiner vor.

Dass sich solche Leistungen herumsprechen, darauf wies Bezirkshauptfrau Daniela Obleser hin: „Darum gab es bei der Feuerwehr Blumau in den vergangenen Monaten auch einige Neuzugänge“, stellte Obleser fest. Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais (ÖVP) unterstrich die Notwendigkeit einer guten Ausbildung, um auf die immer vielfältigeren Aufgabenfelder der Feuerwehr vorbereitet zu sein.

Bezirksfeuerwehrkommandant Manfred Damberger verkündete das Ziel, 100 Feuerwehrmitglieder im Bezirk Waidhofen an dem Waldbrand-Fahrzeug auszubilden, um bei tagelangen Einsätzen genug Einsatzkräfte zur Ablöse zu haben.

Technik allein reicht nicht

