Sonnensturm: Polarlicht über dem Waldviertel sichtbar

Der aus Heidenreichstein stammende Redaktionsleiter der NÖN Waidhofen,Michael Schwab, erhielt in der Nacht auf 24. April via Handy-App die Mitteilung über den Sonnensturm, der über der Burgstadt mit geringer Wahrscheinlichkeit ein in unseren Breiten selten sichtbares Polarlicht erscheinen lasse. Mit Blick in Richtung Nord-Nordwest hielt er das mit freiem Auge gar nicht so eindeutig zu erkennende Naturspektakel zwischen 22 und 23 Uhr bildlich fest, sein einziges Rezept: Langzeitbelichtung mit der Kamera über 15 Sekunden am Stativ bei ISO 6.400, und etwas Kontrastverstärkung im Photoshop, um das störende Mondlicht zu reduzieren, das genügte.

Mit freiem Auge war „nur“ eine Aufhellung mit schwachen Strukturen darin erkennbar.

