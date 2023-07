Feuerwehr Matzles auf Platz 4 im Landesfeuerwehr-Leistungsbewerb

Bei der Ankunft in Matzles: Die Bewerbsgruppe mit Feuerwehrstadtrat Eduard Hieß (links) und dem 2. Landtagspräsidenten Gottfried Waldhäusl (rechts). Foto: Michael Schwab

Jahrelanges intensives Training zahlte sich bei den Landesfeuerwehrleistungsbewerben in Leobersdorf am Samstag für die Bewerbsgruppe der Feuerwehr Matzles aus. Mit 464,14 Punkten – weniger als einen Punkt hinter der Siegergruppe der FF Scheideldorf –- gelang den Matzlesern ein historischer Erfolg. Noch nie hatte – zumindest in den vergangenen vier Jahrzehnten – eine Bewerbsgruppe aus dem Bezirk Waidhofen eine derart gute Platzierung bei einem Landesfeuerwehrleistungsbewerb erzielt – und das noch dazu in der anspruchsvolleren Wertungskategorie Silber ohne Alterspunkte.

Die Bewerbsgruppe der FF Matzles bei der Siegerehrung. Foto: privat

Dabei verlief der Auftakt zu den Bewerben für die FF Matzles keineswegs gut. Nach einem schlechten Lauf in der Wertungskategorie Bronze ohne Alterspunkte ließen die Gruppenmitglieder ihre Köpfe hängen. „An dem Punkt fühlten wir uns, als sei der Landesbewerb für uns gelaufen. Aber dann sagte ich: Männer, Kopf hoch, wir probieren es jetzt in Silber“, erzählt Kommandant Gregor Strohmayer. Es gelang ihm, die Gruppe zu motivieren und zu einer Höchstleistung anzuspornen. Auf den vorderen Plätzen entschieden Sekundenbruchteile über die Platzierung, die Leistungen lagen dicht beisammen.

Nathalie Strohmayer und Kathrin Hinterhoger bastelten das Willkommens-Transparent. Foto: Michael Schwab

Als die freudige Nachricht Matzles erreichte, galt es, innerhalb kürzester Zeit einen würdigen Empfang für die erfolgreiche Bewerbsgruppe auf die Beine zu stellen. Nathalie Strohmayer und Kathrin Hinterhoger fertigten am Sonntagvormittag ein Willkommenstransparent an, und beim Feuerwehrhaus wurde ein Sektempfang vorbereitet. Feuerwehrstadtrat Eduard Hieß (ÖVP) wurde vom Musikfest nach Matzles geholt, und auch der 2. Landtagspräsident Gottfried Waldhäusl (FPÖ) ließ es sich nicht nehmen, den Matzlesern persönlich zu gratulieren.

„Im Fußball würde man sagen, ihr seid jetzt in der Champions League angekommen“, meinte Waldhäusl. „Ich weiß, wie es ist, wenn man knapp dran ist, aber immer das letzte bisschen Glück fehlt, um es ganz nach vorne zu schaffen. Jetzt seid ihr vorne dabei, und das auch noch in Silber. Das ist erst der Anfang, ihr wisst jetzt, es ist möglich, ganz vorne dabei zu sein.“

Mühevolle Kleinarbeit mit Videoanalysen beim Training

Kommandant Gregor Strohmayer bedankte sich sichtlich gerührt bei seiner Mannschaft, die diesen Erfolg möglich gemacht hatte. „Es waren harte Jahre, in denen wir auch über den Winter durchgeübt haben, mit Videoanalysen, um die Handgriffe zu verbessern“, erläuterte Strohmayer den harten Weg zu Erfolg. „Matzles hat heute Feuerwehrgeschichte geschrieben. Die mühselige Kleinarbeit beim Training hat sich ausgezahlt“, zeigte sich auch sein Vater Kurt Strohmayer-Dangl stolz.

Er wies darauf hin, dass unter den Vorgänger-Kommandanten der 1925 gegründeten Wehr stets bestimmte Meilensteine wie der Bau und die Adaptierung des Feuerwehrhauses, die Verbesserung der technischen Ausstattung oder die Anschaffung von Fahrzeugen gesetzt worden seien. „Dieser Erfolg und das 100-jährige Jubiläum unserer Wehr wären ein guter Anlass für einen Spatenstich für ein neues Feuerwehrhaus“, meinte Strohmayer-Dangl in Richtung des Feuerwehrstadtrates Eduard Hieß. Denn das bestehende Haus sei mittlerweile doch stark in die Jahre gekommen und entspreche nicht mehr den heutigen Anforderungen.

Stadtrat Eduard Hieß brachte Torte

Hieß gratulierte der Wehr ebenfalls zum Erfolg und brachte eine Torte mit. Statt dem korrekten Vierer war aber ein Dreier als Verzierung angebracht. „Da bin ich Fake-News aufgesessen. Es hieß zuerst, Matzles ist auf Platz drei. So soll die Torte eben ein Ansporn fürs nächste Jahr sein“, klärte Hieß auf.

Die Torte mit dem 3er statt dem 4er. Sie soll ein Ansporn für das kommende Jahr sein. Foto: Michael Schwab

Durch die gute Platzierung steht der Feuerwehr Matzles im kommenden Jahr etwas Großes bevor: Sie hat sich für die Teilnahme am Bundesfeuerwehrleistungsbewerb 2024 in Feldkirch (Vorarlberg) qualifiziert.