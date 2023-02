Karlstein: Postpartner ab 1. März

Am Gemeindeamt wird am 1. März die neue Postpartnerstelle eröffnet.

Durch die Veränderung des Standortes des Friseursalons „La Frisura“ in die Dobersberger Straße ist auch die Suche nach eunem neuen Postpartners in Karlstein notwendig geworden. Die Bemühungen der Post, einen Betrieb als Postpartner zu finden, waren nicht erfolgreich. „Daher haben wir uns als Gemeinde entschlossen, den Postpartner ins Gemeindeamt zu übernehmen, weil wir überzeugt sind, dass eine Poststelle in Karlstein notwendig und erforderlich ist“, erklärt Bürgermeister Siegfried Walch, der gleichzeitig auch seinen Büromitarbeiterinnen für die Bereitschaft dankt, diese Aufgabe zu übernehmen. „Im Bürgerservice waren deswegen kleine Adaptierungsarbeiten bei der Einrichtung notwendig, um am 1. März mit dem Postbetrieb beginnen zu können.

Auch die Öffnungszeiten des Gemeindeamtes werden mit 1. März geändert. Die neuen Bürozeiten für Bürgeranliegen sind Montag und Dienstag von 7 bis 12 Uhr, Mittwoch und Donnerstag von 7 bis 12 und von 13 bis 16.30 Uhr sowie Freitag, von 7 bis 13 Uhr.

