Bezirk Waidhofen überschritt erstmals 600er-Marke

Damit Ausreisekontrollen wieder aufgehoben werden könnten, müsste die Inzidenz dann wieder unter 600 fallen - wobei eine einmalige Unterschreitung ausreichend wäre.

Am Samstag sank der Inzidenzwert wieder leicht auf 583,6 - in absoluten Zahlen entspricht dies 149 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen. Es ist jedoch zu beachten, dass am Wochenende in der Regel weniger getestet wird und aufgrund der Herbstferien die Schultests wegfallen, dementsprechend wäre ein weiterer Anstieg mit dem Wiedereinsetzten der Schultests in der kommenden Woche denkbar.

In den umliegenden Waldviertler Bezirken steigen die Infektionszahlen zwar auch, liegen aber deutlich unter den Werten des Bezirks Waidhofen: Gmünd 295 (+107 Fälle absolut), Horn 285 (+88 absolut), Zwettl 272,6 (+114 absolut).