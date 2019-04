„Damit können wir nun den ersten Teil des Siedlungsgebietes, nämlich jenen für Einfamilienhäuser, umsetzen. Der Vorteil ist, dass wir dafür noch keine Brücke bauen müssen, sondern nur die nötigen Flächen für den späteren Brückenbau haben müssen. Und diese Flächen haben wir“, betont Altschach. Parallel dazu würde man die übrigen Flächen für Mehrfamilien- und Reihenhäuser abwickeln, ohne währenddessen den Bau von Einfamilienhäusern zu verzögern.

Kritik kommt von der IG. „Durch diese scheibchenweise Umsetzung entsteht eine Teilsiedlung, die verkehrstechnisch nicht richtig angebunden ist. Die bestehende Straße ist nur eine Notlösung und kann für mich nichts als Siedlungsstraße bezeichnet werden“, merkt Litschauer an. Seine Fraktion sei für ein solches Projekt nicht zu haben, zumal auch die Verteilung der Finanzierung über die Jahre nach wie vor unklar sei.

„Es heißt immer nur, wir arbeiten daran, und das schon seit Jahren. Und wenn es dann heißt, dass die Zahlen sich gegenüber 2017 nicht verändert haben, dann war der Besuch des Bürgermeisters bei der Frau Landeshauptfrau wohl fruchtlos“, meint Litschauer. Außerdem müsse man die Bevölkerung in die Planung der Verkehrsanbindung einbinden, fordert Litschauer.

Altschach weist die Kritik zurück: „Wir haben die Zusage, dass das Land hinter dem Projekt steht. Hätten wir diese nicht, wäre es zu riskant, so ein Vorhaben anzugehen. Wir haben keine Alternative zum Siedlungsgebiet Heimatsleitn, wir haben schon eine Million Euro investiert. Selbst wenn wir woanders eine Alternative hätten, würden wir wieder bei Null anfangen und wieder zehn Jahre brauchen. In der Zwischenzeit verlieren wir massiv gegenüber den Nachbargemeinden, die Bauland haben“, stellt Altschach klar.

Vizebürgermeister Gottfried Waldhäusl begrüßt, dass nun der erste Schritt für das Siedlungsgebiet gesetzt werden kann: „Wir müssen so schnell wie möglich Bauplätze für Familien anbieten können, damit uns nicht noch mehr Leute in die Nachbargemeinden abwandern“. Kritik äußert er an der nach wie vor nicht geklärten Finanzierung. „Der Bürgermeister hat sich bei der Frau Landeshauptfrau mit einer Bagatelle abspeisen lassen“, meint Waldhäusl.