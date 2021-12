Waidhofen/Thaya: Zuzug ist das Ziel

359 Seiten umfasst der Budgetvoranschlag, der ein Ausblick ins Jahr 2022 ist: Was wird die Stadtgemeinde investieren?

Ergänzend zu unserer bisherigen Berichterstattung: Die Kindergarten-Sanierung in der Heubachstraße steht an und die Außenfassade des Rathauses wird anlässlich des 500-jährigen Jubiläums dieses historischen Gebäudes ausgebessert. Finanz-Stadtrat Thomas Lebersorger erklärt außerdem, dass sich die Erträge im Finanzierungshaushalt dank gestiegener Ertragsanteile des Landes und Kommunalsteuer-Einnahmen um knapp eine Million auf 8,9 Millionen Euro erhöhen wird.

Weitgehend zufrieden ist FPÖ-Stadtrat Gottfried Waldhäusl: Er spricht von einem lobenswerten „Infrastrukturpaket“, das die Stadt mit Straßensanierungsprojekten auf Schiene bringen will und freut sich etwa über die Errichtung der Verabschiedungshalle (wir berichteten). Er hält es allerdings für „notwendig“ die Probleme in der Verwaltung, „wo Personal teilweise kritisiert und teilweise mit Kündigung gedroht wird, auf Augenhöhe“ zu klären „und hier endgültig alle Gräben zu schließen“. Und, er ergänzt: „Wo wir uns große Sorgen machen, das ist die derzeitige Siedlungspolitik“.

Er findet es bedenklich, dass die „Heimatsleitn“ als geplante Wohnbaufläche zurückgesetzt wurde. Die Heli-Dungler-Siedlung wurde zwar prominent eröffnet, bisher seien aber lediglich zwei Bauplätze verkauft worden. „Und im Ausschuss wurde mir mitgeteilt: 2022 ist geplant, dass vier Bauplätze verkauft werden.“ Zynischer Nachsatz: „Diese Koalition ist so euphorisch und mutig und möchte 2022 tatsächlich vier Bauplätze verkaufen. Das ist eine Ansage!“

Dabei gehe der Weg komplett in die falsche Richtung: „Auch die grüne Politik müsste heißen: Bauplätze für die Zukunft. Hätten wir diese Million für die Heli-Dungler-Siedlung in die Heimatsleitn investiert, hätten wir schon 100 Bauplätze verkauft“, ist er überzeugt „Wenn die Bevölkerung abnimmt, dann tragt ihr die Verantwortung“, sagt Waldhäusl in Richtung Koalition.

Bürgermeister Josef Ramharter lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Zur Verwaltung sagt er: „Ich sehe, dass wir auf einem sehr guten Weg sind“, sowohl was die Abteilungsleiter betreffe als auch die Führung. „Sie sehen, der Herr Amtsleiter sitzt heute neben mir.“ Er schätze die Arbeit, die die Verwaltung und alle anderen Gemeindebetriebe leisten, sehr.

Ramharter: „Wir haben hier Handlungsbedarf“

„Richtig ist, dass wir hier Handlungsbedarf haben“, räumt er in Bezug auf die Siedlungspolitik ein. Zwei große Projekte sollen in der Matthias Felser- und Moritz Schadek-Straße mit über 100 Wohneinheiten auf Schiene gebracht werden. Aber: „Wir brauchen auch Wohnraum für Jungfamilien. Die Bezirksstadt ist hier gefordert.“ Die Projekte sollen aber laut Ramharter im Sinne der Klimaneutralität geplant werden. „Es ist auch für Grundkäufe ein beträchtliches Budget vorgesehen: 370.800 Euro.“

SPÖ-Gemeinderat Franz Pfabigan findet, dass die Jugend am Laufenden gehalten werden müsste, wann mit Siedlungsraum gerechnet werden kann. „Eins ist klar: Der Bezirk wird einwohnermäßig nicht besonders stark wachsen, darum ist es notwendig, dass man in der Stadt ein attraktives Projekt macht, damit man die Jugend hält.“ Er befürchte sogar, dass „Siedlungen wieder leer werden, weil sich der Nachwuchs nicht findet“. Deshalb: „Das sollte ein Thema für alle Fraktionen sein.“

Alle stimmen dem Budgetvoranschlag zu, auch die FPÖ. „Weil es eine Investition für Waidhofen ist und Parteipolitik keine Rolle spielen sollte“, stellt Waldhäusl klar.