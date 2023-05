Sieg in RC3-Bewerb Modell-Kunstflug: Ernst Kiehtreiber ist Landesmeister

Lesezeit: 3 Min Michael Schwab

Die drei Bestplatzierten des Waldviertelpokals 2023: Friedrich Dietrich, Hannes Thies und Ernst Kiehtreiber. Foto: NÖN, Michael Schwab

D ie Landesmeisterschaft im Modell-Kunstflug in der Klasse RC3 wurde am vergangenen Samstag am Modellflugplatz des Union Modellflugclubs Waidhofen/Thaya abgehalten. Vereinsmitglied Ernst Kiehtreiber gelang dabei der Flug aufs Siegerpodest.