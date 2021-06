Die Eröffnung für den Baubeginn für die Sanierungsarbeiten der Landesstraße L 55 in den Ortsgebieten von Sieghartsles und Weinern nahm Bundesrat Eduard Köck vor. Bedingt durch die Einbautenverlegungen der Stadtgemeinde Groß Siegharts, die damit verbundenen Grabungen und den alten Fahrbahnbelag entsprach die Fahrbahn der Landesstraße L 55 in den beiden Ortsgebieten nicht mehr den heutigen modernen Verkehrserfordernissen.

Gesamter Fahrbahnbelag wird neu hergestellt. Auf einer Gesamtlänge von rund 1,3 km (Sieghartsles rund 750 m, Weinern rund 550 m) wird unter Beibehaltung der bestehenden Fahrbahnbreite von 6,50 Meter nach den Schadstellensanierungen des Straßenunterbaues der gesamte Fahrbahnbelag neu hergestellt. Für einen optimalen Abfluss der Oberflächenwässer werden die Quer- und Längsneigungen neu hergestellt. Auf einer Länge von rund 1,9 km werden in den beiden Ortschaften als Abgrenzung zum Fließverkehr die Hoch-, Schräg- und Tiefborde neu hergestellt und die bestehenden Gehsteige neu asphaltiert. Teilweise werden auch Abstellflächen neu geschaffen und die Einbindungen und Busbuchten den neuen Gegebenheiten angepasst. Westlich von Sieghartsles werden durch die Errichtung einer Berme – eines Absatzes – die Sichtverhältnisse bei einer unübersichtlichen Kurve verbessert. Ebenfalls zur Sichtverbesserung wird im Bereich des nordöstlichen Ortsbeginnes von Weinern ein Marterl versetzt. Augenmerk wird auch auf die Grünraumgestaltung gelegt, die in Zukunft dem Ort ein harmonisches Aussehen verleihen soll.

Sperre in den Sommerferien. Die Bauarbeiten werden von der Straßenmeisterei Raabs in Zusammenarbeit mit den Baufirmen der Region durchgeführt. Begonnen wird unter halbseitiger Verkehrsführung mit dem Versetzen der Randsteine im Ortsgebiet von Sieghartsles. In den Sommerferien werden dann unter Totalsperre die Arbeiten an der Fahrbahn der Landesstraße L 55 in beiden Ortschaften durchgeführt. Mit der Fertigstellung ist Anfang September zu rechnen.

Die Gesamtbaukosten für die beiden Ortsdurchfahrten belaufen sich auf rund 710.000 Euro, wobei rund 450.000 Euro auf das Land NÖ und rund 260.000 Euro auf die Stadtgemeinde Groß Siegharts entfallen. Die beschilderte Umleitung während der Sperre wird für Pkw über die Landesstraßen L 8117 (Waldreichs) und L 8055 (Mostbach) geführt. Lkw über 3,5 Tonnen werden über die Landesstraßen L 8049 (Aigen) und L 52 umgeleitet.