Das textile Erbe nicht vergessen

Mit „Textiles Erbe/Aktive Zukunft“ und einer Fotopräsentation wurden zwei Ausstellungen am Freitag im Lebenden Textilmuseum Groß Siegharts eröffnet.

Leerstände revitalisieren statt abreißen und somit den Ortskern beleben, dem haben sich die Architekten Barbara Reiberger und David Calas verschrieben. Die im Zuge des Hans-Hollein-Projektstipendiums entstandene Ausstellung beschäftigt sich mit ehemaligen Textilfabriken im oberen Waldviertel. „Schade, dass viele dieser Fabriken dem Verfall preisgegeben sind. Wie könnte eine Nachnutzung stattfinden“, fragen sich die beiden Architekten. Unter diesen Aspekten erstellten sie eine Ausstellung, die diese Gebäude anhand von Modellen und Bildern genauer betrachtet. Beispiele sind u.a. die Anderl-Fabrik in Kleedorf bei Schrems, die ehemalige Fabrik Adensamer in Groß-Siegharts oder auch eine regionstypische Weberhaus-Zeile. Barbara Reiberger stammt aus Limbach bei Hirschbach. Sie betreibt mit ihrem Südtiroler Lebensgefährten David Calas ein Architekturbüro, und sie hoffen, mit der Revitalisierung der Textilfabrik in Hirschbach mit einem positiven Beispiel vorangehen zu können.

Einklang von Qualität und Ästhetik finden

„Mein Zugang zur Architektur kann als sensibel und rücksichtsvoll im Umgang mit dem Bestand und der gebauten Umgebung beschrieben werden“, erklärt Reiberger. „Eine Herangehensweise, die Altes mit Neuem, Schlichtes mit Kreativem sowie Innovatives mit Bodenständigem kombinieren möchte. Großen Wert lege ich dabei auf räumliche Funktionalität, die immer in Einklang mit Qualität und Ästhetik steht.“

Gleichzeitig mit der Gastausstellung sind auch wieder Fotoausstellungen im Museum zu sehen. Franz Irschik zeigt seit mehr als zehn Jahren seine Fotografien im Textilmuseum. Die Bilderreihe heuer widmet sich Landschaftsbildern, Tieren - insbesondere Vögeln – sowie Makroaufnahmen und trägt den Titel „Bilder, Impressionen, Momente“. Franz Irschik fasziniert an der Fotografie vor allem die Möglichkeit, Momente festhalten und später wiedererleben zu können. Man könne in gewisser Weise die Zeit damit aufhalten.

Gernot Blieberger, Obmann des Fotolaborclubs Groß-Siegharts und seines Zeichens auch offizieller Berufsfotograf, stellt heuer ebenfalls wieder Fotografien aus. Unter dem Thema „Waldviertler Wasser“ zeigt er Bilder von Thaya, Kamp, Höllfall und Lohnbachfall. „Technik ist wichtig, das Auge hinter der Kamera ist jedoch das Wesentliche“, erklärt er bei der Ausstellungseröffnung. „Vor allem in der Makrofotografie ist die Achtsamkeit von besonderer Bedeutung“. Er hofft mit seinen Bildern, die Lust am Entdecken des Waldviertels zu wecken.

Die Ausstellungen können bis Oktober zu den Führungsterminen des Museums besichtigt werden. Donnerstag und Freitag 16 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertag 14 Uhr. Weitere Termine nach Vereinbarung: Maria Wiesinger 0664/1632811, Ulrike Pany 0664/4323034.

