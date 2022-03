Gymnasium Waidhofen: Skirennen als Höhepunkt

Vollbild

Die Schüler der achten Klassen verbrachten eine tolle Wintersportwoche in Radstadt. Daniel Haider, Pia Schuh, Lisa Zoder, Philipp Trombitas, Johannes Wobisch, Anna Hörmann, Valentine Flicker und Katharina Brenner hatten viel Freude am Skifahren. Ein Einkehrschwung zur Stärkung kann nicht schaden. Sarah Breuer, Emma Poindl und Kara Kröppl am Lift. Die Sieger des Rennens: Sara-Maria Mühlberger, Anelia Jeschko, Elina Frassl, und Jana Moldaschl.

