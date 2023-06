Die Gefahren der Hypnose

Zu einem unterhaltsamen Abend lädt die „Kleine Komödie Weikertschlag“ mit ihrer Aufführung von „Superhelden sind auch nur Menschen“ in Auers Theaterstadel in Oberndorf-Weikertschlag.

Das Theater „Kleine Komödie Weikertschlag“ wurde unter dem NÖ Bildungs- und Heimatwerk gegründet und ist ein Laientheater. Erste bildliche Aufzeichnungen gibt es aus dem Jahr 1976. Gegründet wurde das Laientheater vermutlich schon vor 1950. „Da wir kein Verein sind, erhalten wir uns rein über die Einnahmen des Kartenverkaufs. Der Lohn meiner Schauspieler ist der Applaus des Publikums“, betont Regisseurin Renate Neunfeufl. Gelernt, geprobt und gespielt wird in der Freizeit. Bühnenbau und sonstige Notwendigkeiten werden von uns selber erledigt. Nach bäuerlichen Stücken wagte man sich auch schon an Nestroy oder Moliere heran. Hauptsächlich will man das Publikum jedoch mit Komödien unterhalten.

Mit „Auch Superhelden sind nur Menschen“, einem Dreiakter von Hans Schimmel gelingt die Unterhaltung bestens. Zum Inhalt: Der gutmütlige Manni Bühl wird von seinen Mitmenschen gnadenlos ausgenutzt. Ein Hypnotiseur soll eine Veränderung in Mannis Leben bringen. Das tut er auch, doch die Psyche wird nicht unbedingt in der gewünschten Form verändert. Eine kurzsichtige Nachbarin und zwei Schutzengel, die ihrer Aufgabe (nicht immer) gewachsen sind kommen neben den Abhörtaktiken der Geheimdienste auch noch ins Spiel. Es sind schon einige fatale Situationen, denen sich die Laientruppe stellen muss.

Wandlungsfähig in der Titelrolle des Superhelden Manni Bühl zeigt sich Günther Warisch, die Kurzsichtigkeit bestens dargestellt wird von Melanie Reischl, die letzendlich doch noch zu einer Brille findet. Ihr Schauspieldebüt geben die beiden Schutzengel, Sabine Zach und Christoph Reischl sind neu im Team der Laientruppe und können mit Charme und Witz überzeugen, ebenso wie Rene Drlo (auch zum ersten Mal auf den Brettern, die die Welt bedeuten), der sich, vom Geheimdienst verfolgt, durch den Abend robbt. Arbeitslos, jedoch nicht unwichtig: die Souffleuse Helga Schlosser, die bei der Premiere am 3. Juni keinerlei Hänger ausbügeln musste, was wiederum auf eine perfekte Vorbereitung durch Regisseurin Renate Neunteufl schließen lässt.

Wer Lust hat, sich die Wandlung vom Ja-Sager Manni Bühl zum Superhelden anzusehen, der hat noch am Freitag, 9. und Samstag, 10. Juni, jeweils um 20 Uhr sowie am Sonntag, 11. Jumi, um 18 Uhr, die Gelegenheit dazu. Kartenreservierung unter Tel. 0681/84079711.