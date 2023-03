Generationenwechsel im Waldviertler Reisebüro Fraisl

„Wir setzen damit den bereits 2019 mit unserem Umzug in die ehemalige Drogerie neben der Apotheke begonnenen Weg fort“, sagt Philipp Fraisl im Gespräch mit der NÖN.

Für die Kunden werde sich nichts ändern, selbst das gewohnte Bild im Büro bleibe gleich: „Mein Vater wird mir weiterhin zur Seite stehen. Wir ändern nicht einmal die Sitzordnung“, merkt Fraisl an. Für ihn stehe die Qualität und die Kundenzufriedenheit im Mittelpunkt, bei einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. „Das war schon bei der Gründung durch meinen Vater vor 23 Jahren so, und das soll auch so bleiben“, betont der neue Geschäftsführer. Er selbst ist seit 17 Jahren im Unternehmen tätig: „Mein Vater und ich haben immer alles gemeinsam gemacht“.

Bis 2019 hieß das Waldviertler Reisebüro Fraisl übrigens „Reisecafé Fraisl“: Der Name kam dadurch zustande, dass Leopold Fraisl das Reisebüro im Café seiner Schwägerin eröffnet hatte.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.