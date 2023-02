Vitis: Gefallenen ein Gesicht gegeben

Werbung BR Amtshaus Gastern Gelungener Umbau

Mit dem Titel „In fremder Erde - Schicksale Vitiser Soldaten im Zweiten Weltkrieg“ hat Johann Wurz bereits den fünften Band einer Serie über ein trauriges Kapitel der Vitiser Geschichte veröffentlicht.

Der Autor und Herausgeber setzt sich in seinem neuen Buch mit den Lebensgeschichten der gefallenen Soldaten aus seiner Heimatgemeinde auseinander. Das Buch umfasst die Jahre von 1939 bis Stalingrad Anfang 1943. „In diesem Zeitraum kamen rund 70 Soldaten aus Vitis ums Leben“, erklärt Wurz. Seine Informationen bezieht er aus persönlichen Gesprächen mit Angehörigen oder Nachbarn. Bereits seit rund 14 Jahren betreibt er Nachforschungen auf diesem Gebiet und nimmt die Gespräche meist auf Tonband auf. „Die Bereitschaft, über die Vorfälle zu reden, ist durchaus gegeben. Vor allem, weil es sich meist nicht mehr um die Generation der direkt betroffenen Personen handelt, die den Schmerz des Krieges noch hautnah miterleben mussten.“

Schicksale der Vitiser Soldaten

Bei seinen Recherchen zeichnet er den Weg der Soldaten in den Krieg nach und versucht zu klären, wo sie gefallen sind bzw. wo sie ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Teilweise findet er Unterlagen auch durch Internetrecherche. „Kartenmaterial lässt sich beispielsweise über die Uni Texas im Internet finden“, erzählt Wurz, der manchen Angehörigen damit auch die Möglichkeit für weitere Nachforschungen oder für das Abschließen eines traurigen Kapitels der Familiengeschichte gibt. „Bereits zu Beginn meiner Recherchen hatte ich ein positives Erlebnis. Die Familie eines gefallenen Soldaten wusste nicht, dass sein Grab existiert. Ich konnte es auf einem Sammelfriedhof in Russland lokalisieren“, erinnert sich Wurz.

Die Idee zu diesem Buch entstand durch einen Blick auf das Kriegerdenkmal in Vitis, auf dem jedoch nicht alle Gefallenen der Gemeinde aufscheinen, da einige Ortschaften auch zu anderen Pfarren gehören oder gehörten. „Letztendlich kam ich auf eine Liste mit mehr als 200 Soldaten, die im Zuge der Kriegshandlungen ums Leben kamen oder vermisst blieben“, dankt Wurz auch Franz Marek, von dem er diesbezüglich Unterstützung erfahren hat. Auch durch die Einsichtnahmen in die Pfarrmatriken konnten einige Erkenntnisse gewonnen werden.

Um für den Leser einen besseren Überblick zu ermöglichen, wurden zu einzelnen Kriegsschauplätzen örtlich und zeitlich zusammenhängende Kapitel erstellt und auf den allgemeinen Kriegsverlauf Rücksicht genommen.

„Bei der Niederschrift erkannte ich bald, dass die Darstellung der Schicksale aller Gefallenen den Rahmen sprengen würde“, stellt Wurz noch weitere Veröffentlichungen in Aussicht. Die Recherchen für zwei Bände sind praktisch bereits abgeschlossen, der Erscheinungstermin steht jedoch noch nicht fest.

Bereits als Schüler für Geschichte interessiert

Das Interesse für Geschichte wurde in Johann Wurz bereits in der Schule geweckt. „Mir hat Geschichte schon in der Hauptschule gefallen und in der Handelsakademie legte mein damaliger Professor Werner Neuwirth einen weiteren Grundstein dafür“, erinnert sich Wurz, der auch das „Cafe Seinerzeit“ betreut, bei dem nach seinen Angaben auch immer wieder interessantes Fotomaterial auftaucht: „Auch wenn es manchmal schwierig ist, die Bilder oder darauf abgebildete Personen richtig zuzuordnen.“ Außerdem ist er maßgeblich am Aufbau und an der Betreuung der Toptothek Vitis beteiligt. Das Buch „In fremder Erde - Schicksale Vitiser Soldaten im Zweiten Weltkrieg“ ist im Eigenverlag erschienen und bei der Marktgemeinde Vitis und der Raiffeisenbank Vitis sowie bei Johann Wurz in Vitis oder Waidhofen gegen telefonische Voranmeldung (0664/5308885) erhältlich.

