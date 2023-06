Spieletag im Computermuseum in Kautzen

Computer- und Spielefans kamen beim dritten Sommer-Event des Kautzner-Computer-Museums am Samstag wieder voll auf ihre Rechnung. Die zahlreichen Ausstellungsstücke des Museums aus den Jahren 1977 bis 1995 können nicht nur besichtigt, sondern auch bespielt werden.

Für die Veranstaltung standen zusätzlich zwei Flipper zur Verfügung, die sonst nicht im Museum zu sehen sind. Wer lieber analoge Spiele mochte, der konnte die Tabletop- und Brettspiele vom Spiele- und Freizeitclub „Hüpfis World“ aus Waidhofen kennenlernen. Vertreten waren auch Schulen wie die HAK und das Gymnasium Waidhofen sowie die Mittelschule Kautzen, die ihre IT-Ausbildungen vorstellten. Auch die HTL Karlstein und die HTL Krems mit ihrem externen Informationstechnologie-Standort in Zwettl präsentierten ihre Lehrangebote. Lehrlinge der Firma Testfuchs stellten den Beruf des Mechatronikers vor.

An dem Nachmittag standen auch einige Laptops bereit, wo man in kurzer Zeit kleine Spiele programmieren konnte. Wer einmal einen Lötkolben bedienen wollte, hatte auch dazu die Möglichkeit. Auf der Bühne im Hof gab es laufend Gespräche mit verschiedenen Gästen zu unterschiedlichen Themen. Ein Gast war Michael Hengst, Urgestein im Spielejournalismus, der Anfang der 1980er-Jahre bei PowerPlay zu schreiben begann. Er erzählte aus einer Zeit, in der Berichte noch ausgedruckt und danach die dazugehörigen Fotos aufgeklebt wurden. Screenshots waren damals noch ein Fremdwort, es wurden einfach Bildschirme abfotografiert.

„Es gibt eine Retroszene, in der nach wie vor für alte Geräte neue Spiele programmiert werden, die auch im Internet verfügbar sind“, erzählt Museums-Betreiber Andreas Zahrl. „Es kommen auch immer wieder Leute zu mir mit Spielen auf Disketten. Die kann man auf moderne Speicherträger wie USB-Stick überspielen.“

Das Computermuseum hat keine fixen Öffnungszeiten, kann jedoch nach Anmeldung per Mail an „kontakt@kcm.or.at“ oder per Telefon unter 02864/2846 bzw. 0664/2265407 besichtigt werden.