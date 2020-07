Da die Kinder aufgrund der COVID-19-Pandemie möglichst nicht im Kindergarten betreut werden sollten, nahmen sich viele Berufstätige in der ersten Jahreshälfte Urlaub, um sich um den Nachwuchs zu kümmern. Dadurch entstand im Sommer ein außergewöhnlicher Bedarf an Kinderbetreuung.

Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya hat die Betreuung der Kindergartenkinder in allen neun Ferienwochen sichergestellt. In der gesamten Ferienzeit hat zumindest einer der drei Waidhofner Kindergärten geöffnet.

„Ich freue mich, dass wir auch in unserer Gemeinde die Ferienbetreuung für Kindergartenkinder anbieten können und bedanke mich bei den Betreuerinnen und Pädagoginnen, die die Ferienbetreuung möglich machen“, so die für Kindergärten zuständige Stadträtin Eunike Grahofer.