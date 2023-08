Soziales Engagement im Mittelpunkt

Auf eine 15-jährige Tradition kann die Fraktion Sozialistischer Gewerkschafter mit ihrem Sommerfest zurückblicken, ins Leben gerufen vom damaligen Vorsitzenden Ernst Litschauer. In diesem Jahr fand die Feier am 25. August am Sportplatz des Hobby-Sportvereins Alt-Waidhofen statt.

„Wir haben immer versucht, auch Vereine in unsere Veranstaltungen einzubinden“, dankte Organisator Andreas Hitz dem „Hausherrn“ Erich Buxbaum, Obmann des Hobby-Sportvereins, für die Gastfreundschaft. Nationalratsabgeordneter Rudolf Silvan und Landtagsabgeordneter Rene Pfister halfen bei der Essensausgabe, des von Chefkoch Franz Loydolt zubereiteten Rollbratens. Köstlicher Apfelstrudel und Obsttorte wurden von Gabriele Koller zur Verfügung gestellt

Die Gäste kamen aus dem gesamten Waldviertel, um sich in gemütlicher Runde auszutauschen. Dabei war die Leiterin der Arbeiterkammer Waidhofen, Sabine Draxler, ebenso wie ihr Zwettler Kollege Jürgen Binderoder die AK-Pensionisten Leopold Kapeller und Robert Fischer. Stark vertreten auch der Bezirk Horn mit dem ehemaligen und aktuellen BFI-Leiter Johann Palkovich bzw. Martin Swoboda oder der Bezirk Gmünd mit Eaton-Betriebsrat Werner Müller.

ÖGB-Generalsekretärin Waldviertel Süd, Birgit Schrottmeyer, war mit der Spendenbox unterwegs, um für die NÖ Frauenhäuser zu sammeln, denn „Die Sommerfeste des Fraktion Sozialistischer Gewerkschafter stehen immer auch unter einem sozialen Aspekt“, betonte Andreas Hitz.