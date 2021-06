Auch im Jahr 2021 dürfen sich Cineasten auf den größten Kinosaal der Bezirksstadt freuen. Bereits zum achten Mal wird an drei Sommerabenden Filmgenuss unter freiem Himmel am Waidhofner Hauptplatz geboten.

„Wir freuen uns sehr, dass mit den Lockerungen der Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-Pandemie das Sommerkino in Waidhofen auch in diesem Jahr stattfinden kann“, so Vereinsobmann Markus Loydolt. Nach jetzigem Stand werden die Einschränkungen vor Ort auch nicht so umfangreich ausfallen wie im Vorjahr, lediglich ein sogenannter „3G-Nachweis“ ist vor Ort notwendig. „Die Motivation ist bei uns natürlich groß, hier wieder durchstarten zu können“, so Loydolt weiter, „das Kino am Hauptplatz hat ja bereits seinen Fixplatz im Waldviertler Kultursommer.“

Hohe Filmqualität am Programm des Sommerkinos. Die Sommerkino-Macher setzen auch 2021 wieder auf hohe Filmqualität. Zum Auftakt am 23. Juli wird die französische Tragikomödie „Das Beste kommt noch“ gezeigt: Nach einem großen Missverständnis sind die beiden Freunde Arthur und Cesar fest davon überzeugt, dass der jeweils Andere nur noch wenige Monate zu leben hat. Sie beschließen, die ihnen noch verbleibende Zeit bestmöglich zu genießen – und lernen dabei, was es heißt, zu leben.

„David Copperfield – Einmal Reichtum und zurück“ (6. August) erzählt die Lebensgeschichte des großartigen Künstlers. Seine Mutter verstirbt jung, aber als er zu seiner wohlhabenden Tante und ihrem kauzigen Mitbewohner Mr. Dick zieht, scheint sein Leben wieder bergauf zu gehen. Doch das Leben von David Copperfield hält noch weitere Überraschungen bereit.

Filmauswahl war heuer schwierig, weil nur wenige Filme am Markt. Den Abschluss am 20. August bildet der österreichische Film „Fuchs im Bau“. Die neue Arbeitsstelle des ehrgeizigen Mittelschullehrers Hannes Fuchs ist ungewöhnlich: Es ist die Gefängnisschule im Jugendtrakt einer großen Wiener Haftanstalt. Dort trifft Fuchs auf die eigenwillige Gefängnislehrerin Elisabeth Berger, die mit ihren unkonventionellen Lehrmethoden nicht nur die Untersuchungshäftlinge in Schach, sondern auch die Justizwache auf Trab hält. Dem obersten Wachebeamten der Jugendabteilung, Ernst Weber, ist Bergers Kunststunde ein Dorn im Auge, da er sie als Sicherheitsrisiko sieht. Doch genau auf diese Kunststunde legt Berger besonderen Wert, da sich während des Malens sogar die härtesten Insassen beruhigen. Ein empathischer Film über Courage, Coming of Age und die Kraft von Bildung unter erschwerten Bedingungen.

„Die Filmauswahl war in diesem Jahr besonders schwer, da nur wenige Filme am Markt sind bzw. in den letzten Jahren produziert wurden“, so Loydolt, „wir haben aber dennoch wieder ein äußerst attraktives Programm zusammenstellen können.“

Gäste kommen auch wegen kulinarischem Angebot von Klaus Hölzl. Auch kulinarisch soll der hohe Standard gehalten werden. Mit Klaus Hölzl, der schon im Vorjahr mit seinen Burgerkreationen und mehr überzeugte und der mittlerweile das „Auszeit im Stadthotel“ betreibt, wird die Zusammenarbeit fortgesetzt. „Im Vorjahr sind Besucher auch wegen seinem Essen gekommen. Wir kennen uns schon lange und freuen uns, dass das so gut funktioniert und Klaus hier mit an Board ist“, so Loydolt abschließend.

Eine Reservierung für die Filme ist unter christoph@ballsandbeats.at oder 0664/32 39 129 empfohlen. Der Kartenpreis beträgt 8 Euro. Alle Termine und Filme können auch auf der neu gestalteten Homepage www.sommerkino-waidhofen.at eingesehen werden.