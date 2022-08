Filmauftakt in Waidhofen: Regisseur gab Einblick

Werbung

In 17 Tagen einen 90-minütigen Spielfilm zu drehen, bei dem man selber sowohl als Regisseur hinter als auch als Darsteller vor der Kamera steht – wie das geht, erzählte der Regie-Autodidakt Karl Leopold Furtwängler beim Auftakt für das Waidhofner Sommerkino im Stadtpark am vergangenen Freitagabend.

Bevor sein Film „Halbmännerwelt“ auf der Leinwand gezeigt wurde, gab er im Gespräch mit Bürgermeister Josef Ramharter einen Einblick hinter die Kulissen, wie ein Low-Budget-Film entsteht.

Die Grundidee zum Film kam Furtwängler anlässlich einer Trinkwasserkrise in seinem Heimatort Nöchling (Mostviertel, Bezirk Melk) im Jahr 2009, als Fäkalkeime das Wasser verunreinigten und dieses deshalb nicht getrunken werden konnte.

Rund um dieses Ereignis schuf Furtwängler in den darauffolgenden fünf bis sechs Jahren das Drehbuch für seine Tragikkomödie, in der die beiden Freunde Richard (Karl Leopold Furtwängler) und Severin (Gerhard Haubenberger) das Verschwinden des Wassergenossenschaftsobmanns aufklären wollen.

Beiden Figuren ist das Scheitern im Leben gemein – Richard muss, weil er keinen Kredit bekommt, seinen Traum vom Bestattungsunternehmen aufgeben und für den Wirt Lois (Josef Hader) Essen ausführen. Und Severin versucht, als Arbeitsloser mit einem Sozialprojekt trotz fehlender Ausbildung über die Runden zu kommen.

Langwierige Suche nach Filmauto

Gedreht wurde 2017, mit sehr vielen Ehrenamtlichen und Laienschauspielern. „Kamera, Ton und Schnitt muss man bezahlen, da führt kein Weg dran vorbei, aber für alle anderen war es Liebhaberei“, erklärte Furtwängler. Für den Film kaufte er extra einen Citroen-Kombi. „Ich wollte genau so ein Auto haben, zuerst fand ich eines in Österreich, aber ohne Typenschein. Der Besitzer meinte, er kenne jemanden, der einen Typenschein von einem verschrotteten baugleichen Wagen hat, ... da weiß man eh schon, was los ist. Letztendlich bin ich dann in Deutschland fündig geworden“, schilderte der Regisseur.

Er selbst wagte vor der Kamera auch den einen oder anderen Stunt, unter anderem eine Kletteraktion vom Balkon.

Eigentlich hätte der Film schon 2020 erscheinen sollen, durch Corona verzögerte sich die Fertigstellung aber etwas – die Zeit nutzte Furtwängler, um dem Streifen den letzten Schliff zu geben.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen, mit gut herausgearbeiteten Charakteren, trockenem Humor und Anspielungen auf das Leben in einer ländlich geprägten Gemeinde mit all seinen Begleiterscheinungen.

Auch Heidemaria und Bianca Stark gewannen Karten: Auf dem Bild mit Karl Leopold Furtwängler und Ulrike Ramharter. Foto: Michael Schwab

Die NÖN verloste Karten für das Sommerkino – Gabriele Nigischer, Andrea Lauter sowie Heidemaria und Bianca Stark waren die glücklichen Gewinnerinnen.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.