Start in den Raabser Konzertsommer

Sie haben bereits eine langjährige Tradition, die Sommerabendkonzerte auf dem Hauptplatz in Raabs. Und sie erfreuen sich auch immer großer Beliebtheit bei der Bevölkerung sowie bei Gästen der Thaya-Stadt.

Den Auftakt in die diesjährige Saison machte am 1. Juli die Tanzlmusi Raabs. Die Bewirtung der zahlreichen Gäste hat diesmal erstmalig der Sportverein des USV Raabs übernommen, was ausgezeichnet funktioniert hat. „Bestes Beispiel für Super-Zusammenarbeit zwischen den Vereinen“, freuen sich Obmann Richard Zaryzka, Vizebürgermeisterin Margit Auer und Bürgermeister Franz Fischer über den gelungenen Start. Unter den zahlreichen Gästen war das Tierarzt-Ehepaar Gabriele und Wolfgang Luckinger ebenso zu finden wie Extrem-Schrammler Roland Neuwirth mit Gattin Andrea Neuwirth.