Neueröffnung: Weikertschlager bietet umfangreiches Angebot

Seit kurzem gibt es in Weikertschlag mit ProTec Engineering einen neuen Betrieb: Bernd Wesemann, Inhaber und Gründer, bietet nach der Übersiedelung aus Karlstein ein umfangreiches technisches Portfolio in den Bereichen Stromaggregate, technische Gase, Dieselpartikelfilterreinigung, Sondermaschinenbau bis hin zum Motorenservice an.

Ebenfalls ist ProTec Engineering Dimax-Servicepartner für Österreich. Neben dem Vertrieb von Drachengasprodukten und technischen Gasen der Firma Gase Partner Deutschland übernimmt ProTec Engineering somit auch den Vertrieb und den Service der hochwertigen Produkte der Marke Könner & Söhnen Deutschland für die Produktkategorien Stromaggregate, Holzspalter und Wasserpumpen. Das Produktportfolio wird ständig erweitert, um es an die Bedürfnisse im Waldviertel anzugleichen.

Neustart in Österreich

Bernd Wesemann hat 35 Jahre in Mühlheim an der Ruhr einen Betrieb geführt. Er war auch immer sehr aktiv im Motorsport und im Verkauf von Rallyeautos. Ein Auto, das er auch selbst fuhr, hat er an einen Weikertschläger verkauft. So entstand die Verbindung zu dem Ort. Vor zehn Jahren kam er auf Einladung das erste Mal nach Weikertschlag. Seitdem besuchte er dort immer wieder Freunde. Darum wollte er nach seiner Pensionierung auch nach Weikertschlag ziehen. Doch solange hat er dann doch nicht gewartet, hat seine Firma in Deutschland verkauft und hier einen Neustart gemacht. Seit drei Jahren ist er jetzt fix in Österreich. Zuerst war der Betrieb in Karlstein stationiert. Da er wieder Infrastruktur nach Weikertschlag bringen wollte, hat er dort eine alte Tischlerei adaptiert.

Gut ausgestattet

Wesemann ist Elektrofachkraft, Maschinenbauer und Kraftfahrzeugtechniker-Meister. Zur umfangreichen Ausstattung seines Betriebes gehören Messgeräte für Fahrzeugelektronik, für die Metallbearbeitung stehen eine Drehbank, eine Universalfräsmaschine, eine Bohrmaschine, ein Plasmaschneider, Blechbearbeitungsmaschinen und diverse Schweißgeräte zur Verfügung. Darum sind Sonderanfertigungen von Ersatzteilen für landwirtschaftliche Geräte oder Oldtimer kein Problem. Eine langjährige Zusammenarbeit von ProTec besteht mit dem Dresdner Unternehmen Biofabrik.

Leuchtturmprojekte sind hier die Verarbeitung von nicht als recycelbar geltende Plastikabfälle zu Öl und von alten und unbrauchbaren Ölen zu nutzbaren Recyclingölen.

Derzeit arbeitet Bernd Wesemann noch alleine mit Aushilfen und einem Praktikanten. Sein Ziel ist es, noch weitere Arbeitsplätze zu schaffen. Für Herbst ist eine Hausmesse geplant.

