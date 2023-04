Saisoneröffnung: Die Kunst.Galerie.Waldviertel zeigt Hauke-Gitarren

Professor Roland Hauke, Multitalent und Absolvent der Akademie der bildenden Künste, hat in über 55 Jahren etwa 250 bis 300 Gitarren entworfen und gebaut. Wie kam er zur Musik und Kunst? „Durch meinen Vater, der ebenfalls Musiker und Künstler war, bin ich sozusagen erblich vorbelastet“, erinnert sich Professor Hauke. „Während meiner Zeit in der Lehrerbildungsanstalt lernte ich Klavier und Geige. An der Akademie der bildenden Künste habe ich 1968 zu meiner Lehrabschlussprüfung zwei elektrische Gitarren gefertigt, die sofort großes Aufsehen erregt haben.“

Alle Hauke-Gitarren sind Unikate. „Ich entwerfe nie zwei gleiche Stücke. Jede hat ihre eigene Besonderheit. Sie sind ergonomisch gebaut, die Tonabnehmer von Hand gewickelt. Manche Gitarren sind mit Intarsien oder Einlegearbeiten versehen.“

Die Bauzeit einer Gitarre lässt sich nicht genau bestimmen. „Die Zeichnung ist in etwa zwei Tagen fertig. Dann gehts an die Umsetzung, bei der ich glücklicherweise Hilfe habe. Die Tischlerei Ableidinger übernimmt beispielsweise die Leimarbeiten, denn das wäre für mich gar nicht machbar“, ist Hauke dankbar.

Stundenlange Schleifarbeiten bereiten das Holz für die abschließende Behandlung mit Öl oder Wachs optimal vor, denn die Haptik seiner Gitarren ist ihm wichtig. Auch die verwendeten Holzarten sind vielschichtig. „Für den Gitarrenhals bevorzuge ich hartes Holz wie Bergahorn, Nuss- oder Obstholz. Der Hals besteht oft aus 50 Schichten, manchmal ist auch Karbon eingearbeitet“, hält Hauke fest. „Beim Korpus verwende ich sehr gerne Wurzelholz.“

Die Musikrichtung ist für die Wahl des Holzes ebenso wichtig. So verwendet man Gitarren mit weicherem Klang gerne für Blues, während jene mit scharfem Klang eher in der Country-Music-Szene eingesetzt werden.

Als Gesamtkunstwerk werden 180 Stück seiner Gitarren nun veräußert. „Schön wäre es natürlich, wenn die Sammlung in Niederösterreich bleiben würde und nicht ins Ausland kommt“, so Hauke.

Die Ausstellungseröffnung am 5. Mai in der Kunst.Galerie.Waldviertel startet um 19.00 Uhr.

