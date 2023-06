Silberlöwen im TAM: Sonder-Vorstellung für Wirtschaftsbund-Senioren

„Oldies spielen Oldies“ war der Titel einer Sondervorstellung des Theaters an der Mauer in Waidhofen für die Silberlöwen (Senioren des Wirtschaftsbundes Niederösterreich).

Vor ausverkauftem Haus spielten Elisabeth Datler und Walter Weber legendäre Kabarettszenen und Doppelconferencen, wie z.B. das U-Syndrom, auf dem Bauernhof, der Statistiker und die Geldzirkulation. Ewald Polacek moderierte die Vorstellung und führte auch Regie. Die beiden exzellenten Schauspieler sind seit Beginn des Theaters an der Mauer im Jahr 1995 herausragende Stützen des Ensembles. Im Laufe der Jahre haben sie nicht nur prägende Hauptrollen in verschiedenen Produktionen gespielt, sondern auch in zahlreichen Kabarettproduktionen höchst erfolgreich mitgewirkt. Die besten Stücke daraus haben sie nun den Silberlöwen aus dem ganzen Waldviertel präsentiert. Reinhold Schulz, Bezirksobmann der Silberlöwen Waidhofen/Thaya konnte dazu Rupert Weinstabl, seinen Kollegen aus dem Bezirk Gmünd und Dieter Holzer, Mitglied des Silberlöwenvorstands von Niederösterreich begrüßen.