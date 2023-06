Hohes Niveau bei Flötisten

Die Schüler aus der Flötenklasse von Birgit Karoh an der Musikschule Thayaland gestalteten am 4. Juni eine gelungene Sonntagsmatinée am Standort in Dobersberg.

Auf dem Programm standen sowohl bekannte Melodien wie „Weißt du wie viel Sternlein stehen“ als auch einige alte Tanzlieder. Neben einer Gavotte wurde die Musik eines Schreittanzes, auch Pavane genannt, von Emilia Langsteiner auf der Querflöte vorgetragen. Dass diese Musik auch im Querflötentrio musiziert werden kann, zeigten Theresa Habisohn und Kerstin Strobl mit ihrer Lehrerin anhand eines „Minuet“ aus Frankreich aus dem 17. Jahrhundert. Moderne Werke, die in ihrer Besetzung vom Querflötentrio zum Blockflötentrio oder gemischten Flötenensemble wechselten, lockerten den klangreichen Nachmittag auf. Anna Kaipel und Dorian Winkelbauer spielten „Liebe Henne“ auf zwei Sopranblockflöten, Birgit Karoh begleitete auf der Altflöte dazu. Die Klangpalette von Block- und Querflöte kombiniert mit Altflöte präsentierten Lorena Pany und Viktoria Deimel.

Auch solistische Beiträge wurden an das Publikum herangetragen, mitunter spielte die junge Querflötistin Lara Muthsam jamaikanische Klänge eines Reggaes vor. Mit der Nummer „Chit-Chat“ trat Sofia Longin ebenfalls an der Querflöte auf und wurde dabei von Anita Steininger-Kainz am Klavier begleitet, die bei diesem Konzert die Korrepetition übernommen hatte. Dies war vor allem auch für eine fortgeschrittene Schülerin wichtig, die im Rahmen dieser Matinée für die anstehende zweite Übertrittsprüfung ihre Werke vor Publikum abspielte. Wer Mitglied eines Blasmusikorchesters ist, kann sich auf diesem Spielniveau bereits das Leistungsabzeichen in Silber verleihen lassen. Nach dem letzten Stück „Danke für den schönen Tag“, aufgeführt von den beiden Anfängerinnen auf der Querflöte Alina Muthsam und Anna Wagner, fand das Publikum reichliche Worte der Anerkennung für die wohlklingenden Leistungen der jungen Musiker