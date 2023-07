Ferien für Kinder aus instabilen Familien

Vertreter des Vereins WAIDHOFEN. SOZIAL. AKTIV. besuchten Bezirkshauptfrau Manuela Herzog und übergaben eine Spende in der Höhe von 2.000 Euro an die Pfingstsammlung 2023 des Bezirkes Waidhofen an der Thaya.

Die Freude auf beiden Seiten war groß. Die Unterstützung ist aufgrund von durchgeführten Kabarettveranstaltungen und die bewährte Zusammenarbeit mit Sponsoren möglich. Bezirkshauptfrau Manuela Herzog nahm gemeinsam mit ihrem Team des Fachbereiches Jugend und Soziales, den beiden diplomierten Sozialarbeiterinnen Monika Feichtner-Heilig und Ulrike Hörmann, den Scheck entgegen und bedankte sich für die Unterstützung.

Einmal jährlich wird von der niederösterreichischen Landesregierung beschlossen, dass Kindern aus schwierigen und instabilen Familienverhältnissen geholfen wird. Im Sommer wird eine Woche Urlaub organisiert und mit der Pfingstsammlung finanziert. Die Sozialarbeiterinnen wählen die Kinder nach medizinischen, finanziellen und sozialen Gesichtspunkten aus. In den letzten Jahren konnten Feriencamps für zirka zehn bis zwölf Kinder finanziert werden. Der Bedarf ist jedoch weitaus größer. „Nicht jeder hat die finanziellen Möglichkeiten, seinen Kindern einen Urlaub zu bieten, dabei hilft jede Spende“, betonte die Bezirkshauptfrau die Wichtigkeit der Unterstützung. „Auch dieses Jahr haben wir uns im Verein dazu entschieden, die Spende an die Pfingstsammlung des Bezirkes Waidhofen an der Thaya zu übergeben. Es ist uns sehr wichtig, Menschen zu unterstützen, die es im Leben nicht so einfach haben. Mit diesem Beitrag können wir Kindern aus sozial schwachen Familien eine angenehme Zeit ermöglichen“, so Vereinsobmann Rudi Polt über die Beweggründe von WAIDHOFEN. SOZIAL. AKTIV.